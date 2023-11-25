تفاصيل التقرير الطبي بشأن 4 متوفيين أثناء تنقيبهم عن الآثار بأسوان

أدى مفتش الصحة بمشرحة إدفو شمال محافظة أسوان، الكشف الطبي على 4 جثامين لأشخاص انهارت عليهم كتلة ترابية "حفرة" في أثناء تنقيبهم عن الآثار، ما أسفر عن مصرعهم ولفظ أنفاسهم الأخيرة مباشرة، بقرية كلح القارة التابعة لدائرة المركز.

التقرير الطبي

وأوضح تقرير مفتش الصحة لجثامين ال4 أشخاص الذين لقوا مصرعهم إثر التنقيب عن الآثار، أن المتوفين لا توجد بهم أي إصابات في الجسم إثر سقوط الكتلة الترابية عليهم أثناء التنقيب عن الآثار، وأن سبب الوفاة هو اختناق بالحفرة أدى إلى توقف بالدورة التنفسية وهبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بالقلب.

وتبين أن أسماء الذين لقوا مصرعهم أثناء التنقيب عن الآثار هم محمد هلالي جبران 48 عاما، مقيم في كلح غرب بكوم الأمير بمركز إدفو، وهاني ثروت شنودة 20 عاما مقيم بمركز صدفا بمحافظة أسيوط، والجثتين الآخرين لم يتم التعرف على هويتهما حتى الآن، مع استبعاد الشبهة الجنائية، والجثث تحت تصرف جهات التحقيق.

وتتولى جهات التحقيق مباشرة تحقيقاتها حيال الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وانتقل رجال قوات الدفاع المدني لاستخراج المنقبين عن الآثار الذين انهارت عليهم كتلة ترابية "حفرة"، وذلك بقرية كلح القارة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر

وتبين بالحصر والمعاينة أن بلغ عدد الذين لقيوا مصرعهم جراء انهيار الحفرة عليهم يبلغ عددهم 4 أشخاص، بينما أصيب شخص آخر ايضًا بنفس الحادث.

وتم الدفع بعدد من سيارات للأسعاف لنقل المصابين إلى مستشفي حورس العام بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، والمتوفين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ولاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة.

وتجرى الجهات الأمنية بمديرية أمن أسوان المعاينة بمكان حادث وقوع انهيار الكتله الترابية، التى أدت إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر، وذلك بقرية كلح القارة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار إخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها.