الإعدام للمتهم بقتل صديقه داخل كافيه في الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة اليوم السبت، بالإعدام شنقا للمتهم "عبد الرحمن ج"، بتهمة قتل شاب داخل كافيه، بقرية سنهور القبلية بمركز سنورس.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة عبد المنعم رئيس المحكمة،وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ، ومحمد سعد شوق، وأحمد محمد معوض، وأحمد عابد سعد، وأمانة سر عصام سيد البرجي، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

كشف أمر الإحالة، عن قيام المتهم باستدراج زميله للمكوث معًا على أحد المقاهي بوسط قرية سنهور؛ لتناول الإفطار معًا وإنهاء خلافاتهما، وأثناء تناول صديقه الإفطار أمطره بوابل من الرصاص فأرداه قتيلًا في الحال.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بلاغًا يفيد بمقتل شاب يدعى طلال مصطفى، 27 سنة، إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسم خلال مكوثه على أحد المقاهي بقرية سنهور القبلية بمحافظة الفيوم، وأوضحت التحريات أن صديق المجني عليه وراء إنهاء حياته انتقامًا منه؛ لوجود خلافات سابقة بينهما، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة، وقام بتمثيلها، فيما جرى إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق معه، وإحالته للجنايات التي تتولى محاكمته من خلال عدة جلسات تمهيدًا لإصدار الحكم عليه