السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"إي فاينانس" توقع اتفاقية شراكة مع "كود بيس تكنولوجيز" في الخدمات الرقمية

اثناء توقيع الاتفاقية
اثناء توقيع الاتفاقية

أعلنت شركة كود بيس تكنولوجيز، الشركة العالمية الرائدة في مجال الحلول المصرفية الرقمية، عن عقد شراكتها الاستراتيجية على هامش مؤتمر Cairo ICT 2023 مع مجموعة إي فاينانس، الشركة الاولى في مجال تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية في مصر. 

وستطلق الشركتان أولى حلول الخدمات المصرفية الرقمية (Banking as a Service)  في مصر، وذلك لتسريع وتيرة التحول في خدمات البنوك الرقمية. 

وتعليقًا على تلك الاتفاقية، صرح  إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمار " انه تماشيًا مع رؤية مصر للتحول إلى مجتمع غير نقدي، وجهودها لتعزيز الشمول المالي وتعزيز صناعة التكنولوجيا المالية، نفخر بكوننا اول شركة تتيح خدمات متخصصة وفريدة من نوعها لمساعدة البنوك وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة من خلال بنية الحوسبة السحابية المؤمنة لمجموعة إي فاينانس لتحقيق أهداف التحول الرقمي المالي في مصر.

 كما يهدف تعاوننا مع شركة كود بيس تكنولوجيز تحت رعاية شركة فيزا العالمية تقديم حلول مبتكرة لخدمة البنوك الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية تحقيقا لرؤية البنك المركزي.

"إي فاينانس" تكشف خدمات واتفاقيات جديدة خلال مشاركتها بمعرضي "Cairo ICT 23" و"PAFIX"

 

وعلَق تامر الموج، المدير التنفيذي لشركة كود بيس تكنولوجيز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:“يسعدنا الدمج بين خبرة مجموعة إي فاينانس الواسعة في مجال تشغيل الخدمات المالية الرقمية وخبرتنا العريضة في تنفيذ عدة مشروعات عالمية لخدمة البنوك الرقمية باستخدام منصة  Digibanc التي تسهًل الخدمات المصرفية علي الحوسبة السحابية "BaaS" للبنوك الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية  والتي تساعد علي تعزيز الابتكار الرقمي المالي وسنعمل سويًا على تقديم خدمة من شأنها أن تؤثر بشكل كبيرًا على رحلة التحول الرقمي المالي في مصر".

وأضافت ملك البابا، مدير عام شركة فيزا في مصر:"تلتزم فيزا العالمية بدعم الخدمات المصرفية الرقمية في مصر لأننا نؤمن بأن الوصول إلى الاقتصاد الرقمي والاتصال ببقية العالم أمر بالغ الأهمية للارتقاء بالأفراد والشركات والاقتصاد بشكل عام. ولقد شهدنا اليوم اتفاقًا استراتيجي بين اثنين من شركائنا الرائدين في المنطقة لتمكين الخدمات المصرفية الرقمية في مصر".

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