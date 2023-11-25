السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمشاركة 860 طالبة.. انطلاق فعاليات أولمبياد الفتاة الجامعية بالإسكندرية

انطلاق اولمبياد جامعات
انطلاق اولمبياد جامعات مصر بالإسكندرية

شهدت المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، اليوم، فعاليات اليوم الأول لأولمبياد الفتاة الجامعية النسخة السابعة تحت شعار "من أجل صحة أفضل لطالبات مصر"، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

تنظم فعاليات الأولمبياد وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية “الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي” بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية  من خلال الإدارة العامة للرياضة، وذلك للعام الجامعي 2022/ 2023، بمعسكرات المدينة الشبابية بأبي قير خلال الفترة من 25 وحتى 28 نوفمبر 2023.

مشاركة 32 جامعة بالأولمبياد 

ويشارك في اللقاء 860 طالبة يمثلن 32 جامعة مصرية، إلى جانب ممثلي هيئة الإشراف بالجامعات وممثلي الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالوزارة، بالإضافة إلى ممثلي مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

ويشمل المهرجان أنشطة ومسابقات الرياضية تم من خلالها تحديد الجامعات صاحبة المراكز الثلاث الأولى (بنين – بنات)، (سباحة - كرة قدم -كرة طائرة - جمباز- كاراتيه-تنس طاوله_ألعاب قوى).

رفع معدلات اللياقة البدنية للطلاب

ويهدف المهرجان الرياضي إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للطلبة والطالبات المشاركين، التعرف على طرق التحكيم وأساليب التنظيم، استثمار طاقات وأوقات فراغ الطلاب وزيادة التقارب والتعارف بينهم، إلى جانب الاسهام من خلال الرياضة في المحافظة على الامن والسلم المجتمعي.

كما يسهم المهرجان في اكتشاف المواهب الرياضية وإخراج الطاقات الإبداعية ونشر الوعي الرياضي داخل المجتمع الطلابي، واستعادة دور ومكانة الجامعات على الساحة الرياضية محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتوسيع مشاركة الجامعات في اكتشاف الأبطال والموهوبين بكل الألعاب الرياضية الوطنية.

انطلاق اولمبياد جامعات مصر بالإسكندرية
انطلاق اولمبياد جامعات مصر بالإسكندرية
انطلاق اولمبياد جامعات مصر بالإسكندرية
انطلاق اولمبياد جامعات مصر بالإسكندرية
انطلاق اولمبياد جامعات مصر بالإسكندرية
انطلاق اولمبياد جامعات مصر بالإسكندرية
انطلاق اولمبياد جامعات مصر بالإسكندرية
انطلاق اولمبياد جامعات مصر بالإسكندرية
المدينة الشبابية أولمبياد الفتاة الجامعية طالبات مصر الشباب والرياضة شباب ورياضه الإسكندرية

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