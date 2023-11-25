السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

نقيب الأشراف ينعى الصحفي حسن المنياوي

حسن المنياوي
حسن المنياوي

نعى محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، وجميع العاملين بالنقابة، الكاتب الصحفي الزميل حسن المنياوي، الذي وافته المنية أمس.

وأكد نقيب الأشراف، أن الصحفي حسن المنياوي كان نموذجًا للشاب المجتهد، المثابر، المحب لعمله، وكان يتمتع بأخلاق طيبة وتربطه علاقات حب بالجميع.

وتقدم نقيب السادة الأشراف، بخالص العزاء لأسرة الزميل حسن المنياوي والجماعة الصحفية، داعيًا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتم قيد الزميل حسن المنياوي قبل عدة أسابيع بجدول المشتغلين من جريدة الوفد الذي عمل بها قبل عشر سنوات محررا لشئون الأزهر والأوقاف، وعمل بعدة صحف مصرية وأجنبية ومتزوج ولديه ولد يدعى تيم الله ويبلغ من العمر عامين.

محمود الشريف نقيب السادة الأشراف حسن المنياوي المركز الاعلامي نقيب الأشراف الصحفي حسن المنياوي

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