كولر يحذّر لاعبى الأهلى من هذا الأمر أمام ميدياما الغانى

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، جلسة خاصة مع اللاعبين قبل ساعات من مواجهة بطل غانا في فندق الإقامة، عرض خلالها لمقطع فيديو مدته 20 دقيقة، هي ملخص لثلاث مباريات خاضها ميدياما فى الدورى الغانى آخرها مع أشانتى كوتوكو وخسرها بهدف نظيف، أكد خلالها ضرورة حسم اللقاء من ضربة البداية واللعب بروح قتالية عالية.

وحذر مارسيل كولر لاعبي الفريق من الاستهانة بالمنافس وتواجد الفريق فى المركز الثامن بدورى بلاده، خاصة أن تلك النتائج لا تعبر عن مستواه فى ظل فارق النقاط القليل مع المتصدر.

وشدد كولر خلال الجلسة على أهمية تحقيق البداية الجيدة في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، وتعويض ما حدث في السوبر والدوري الإفريقي.

وطالب المدير الفني اللاعبين باستغلال المباريات التي تُقام في مصر خلال مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا، والاستفادة من الحضور الجماهيري لتحقيق نتائج جيدة مصحوبة بأهداف كثيرة.

وحذر مارسيل كولر اللاعبين من الاستهتار أمام المنافس، والتعامل معه على أن اللقاء سهل وتحقيق المكسب في أي وقت، مشددًا على ضرورة التعامل مع المباراة بحذر شديد واحترام الفريق الضيف.

كولر يستقر على تشكيل الأهلي أمام ميدياما الغاني

من جانبه استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني علي تشكيل الفريق المكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى ومعه محمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وكريم الدبيس وفي وسط الملعب أليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية أو أحمد نبيل كوكا، ومعهم الثلاثى حسين الشحات وأحمد عبدالقادر وفي الهجوم محمود كهربا.

واستبعد السويسري مارسيل كولر 11 لاعبًا من قائمة الفريق لمباراة ميدياما الغاني سواء وجهة نظر فنية أوإصابات، ومن بينهم حارس المرمى حمزة علاء وعمرو السولية ومعتز محمد ومحمود متولي وخالد عبدالفتاح وعلي معلول ورضا سليم ومحمد الضاوي كريستو بجانب ثنائي خط الهجوم أنتوني موديست ومحمد زعلوك.

ويحتل ميدياما الغاني المركز الثامن فى دورى بلاده برصيد 16 نقطة وبفارق خمس نقاط فقط عن المتصدر أدوانا ستارز ويملك 21 نقطة بعد أن خاض كل منهما 11 جولة من المسابقة التى تضم 18 فريقا.