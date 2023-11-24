كولر: نسعى لتحقيق أهدافنا.. وعلينا أن نكون أذكياء أمام ميدياما الغاني

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية الفريق لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها مساء غدٍ السبت، على استاد السلام في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “أتمنى أن يكون الفريق في كامل تركيزه غدًا أمام ميدياما، وأن يكون لدى اللاعبين الرغبة في اللعب الهجومي، مع التركيز في الدفاع والذي لا يقل أهمية عن الشق الهجومي خلال المباراة”.

وأشار “كولر” إلى أنه تحدث مع لاعبيه على أهمية الدخول في دور المجموعات بكل جدية، مع الوضع في الاعتبار أن هناك طرفا آخر وهو الفريق الغاني الذي يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه".

وواصل: “علينا أن نستغل وجود المباراة على ملعبنا ووسط جماهيرنا، وأن نكون أذكياء في التعامل مع الفريق الغاني؛ لتحقيق النتيجة التي نتطلع إليها”.

وشدد “كولر” على أن الحصول على معلومات عن الفرق بشكل عام في إفريقيا ليس متاحا في الأغلب مثل أوروبا، وأنه حصل على ثلاث مباريات لفريق ميدياما وتعرف من خلالها على نقاط القوة والضعف للفريق.

واختتم: “أتمنى أن يكون الفريق كاملا خلال التدريبات، الأهلي فريق كبير، ورغم السفر وخوض مباريات إضافية، إلا أنه يراهن على خبرات اللاعبين في التعامل مع هذا الأمر”.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وميدياما

الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وميدياما الغاني عقد ظهر اليوم بمقر الجزيرة، للاتفاق على الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

عقد الاجتماع في حضور مسئولي الاتحاد الإفريقي وحضره من الأهلي الكابتن سمير عدلي، المدير الإداري ووائل محمد إداري الفريق.

وناقش الاجتماع التفاصيل الخاصة بموعد وصول الفريقين وبدء عمليات الإحماء وكافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأخضر، فيما يرتدي فريق ميدياما طاقما من اللون الأصفر بالكامل ويرتدي حارس مرماه طاقما من اللون اللبني بالكامل