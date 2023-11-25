السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 1533 مخالفة لقائدي سيارات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

تركيب الملصق الإلكتروني
تركيب الملصق الإلكتروني

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مرورية مكثفة، تمكنت من خلالها من تحرير 1533 مخالفة لقائدي السيارات، لعدم الإلتزام بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال 24 ساعة، على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة الداخلية، قد منحت مالكي المركبات مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني، لعدة فترات متلاحقة، وناشدتهم بسرعة التوجه لوحدات المرور التابعة لهم، لتركيب الملصق، ومدت الوزارة ساعات العمل داخل وحدات المرور تفعيل لذلك. 

كانت الإدارة العامة للمرور، قد نشرت العديد من الخدمات والتمركزات المرورية، بمختلف الطرق والمحـاور السريعة، على مستوى الجمهورية، فضلًا عن القيام بحملات مكثفة، لمتابعة إلتزام قائدى السيارات بقوانين وآداب المرور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

الأجهزة الأمنية حملات مرورية مخالفة لقائدي السيارات بتركيب الملصق الإلكتروني قائدي السيارات

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