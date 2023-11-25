السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يلتقي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات

محافظ مطروح مع رئيس
محافظ مطروح مع رئيس قطاع الإعلام الداخلي

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح اليوم السبت، الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، يرافقه الدكتور رمضان عرفة، مدير عام مراكز النيل، الدكتور أحمد ضاحي، مدير العلاقات العامة والمراسم بقطاع الإعلام الداخلي، وبحضور الدكتورة أم العز بريك، مدير عام إعلام الإسكندرية ومطروح بالهيئة.  

ورحب محافظ مطروح، بضيوف المحافظة مع الإشادة بدور الهيئة في مجال التوعية والتثقيف على مستوى محافظات الجمهورية وخاصة مطروح، مع جهود مركز الإعلام بالمحافظة ودوره في التواصل المستمر وعقد العديد من ندوات التوعية والتثقيف في العديد من المجالات، ومنها الإعداد  لعقد مؤتمر غدًا الأحد بحضور رئيس الإعلام الداخلي للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل ضمن الفعاليات التى تنظمها الهيئة خلال أكتوبر ونوفمبر بعنوان ( صوتك مستقبلك.. انزل شارك) للحث على المشاركة كمسؤولية وواجب وطني.

دعم مكتبات

وأكد رئيس الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، أنه جارٍ توسيع وتكثيف جهود الهيئة بمطروح مع مقترح دعم مكتبات المحافظة في مرسى مطروح وسيوة، بمزيد من الكتب التي تصدرها الهيئة، والمشاركة في إعداد مزيد من دورات التدريب للجهات المشاركة في جهود التوعية والتثقيف لتنمية المهارات وكيفية التعامل مع المواقف خاصة الأزمات والطوارئ.

بينما أهدى رئيس الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات درع الهيئة لمحافظ مطروح تقديرًا لجهوده وما يبذل من أجل تحقيق التنمية في كل المجالات بالمحافظة، كما تم إهداء عدد من الكتب والمجلات والنشرات الدورية ونسخة من الدستور المصري باللغتين العربية والأجنبية التي تصدرها الهيئة. 

محافظ مطروح مع رئيس قطاع الإعلام الداخلي
محافظ مطروح مع رئيس قطاع الإعلام الداخلي
محافظ مطروح مع رئيس قطاع الإعلام الداخلي
محافظ مطروح مع رئيس قطاع الإعلام الداخلي
محافظ مطروح مع رئيس قطاع الإعلام الداخلي
محافظ مطروح مع رئيس قطاع الإعلام الداخلي
محافظ مطروح مع رئيس قطاع الإعلام الداخلي
محافظ مطروح مع رئيس قطاع الإعلام الداخلي
محافظ مطروح مع رئيس قطاع الإعلام الداخلي
محافظ مطروح مع رئيس قطاع الإعلام الداخلي
محافظ مطروح مطروح الهيئة العامة للاستعلامات أنزل وشارك صوتك أمانة قطاع الإعلام الداخلى

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