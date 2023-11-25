السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

نصائح صحية للتخلص من ألم الدورة الشهرية.. استفيدي منها

ألم الدورة الشهرية
ألم الدورة الشهرية

ننشر لكم نصائح صحية للتخلص من ألم الدورة الشهرية حيث يصاب الكثير من السيدات بـ التقلبات المزاجية قبل قدومها فهناك العديد من النصائح الصحية التي يمكنك الإعتماد عليها شهريًا لتخفيف ألم الدورة الشهرية والقضاء على التوتر والقلق في هذه الفترة.

للسيطرة على التقلبات المزاجية.. نصائح صحية للتخلص من ألم الدورة الشهرية

ووفقًا لموقع "Very Well Health"، نرصد لكم في هذا التقرير أهم وأبرز النصائح الصحية التي يمكنها أن تخلصك من ألمها  والسيطرة على التقلبات المزاجية، وإليكي التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

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للسيطرة على التقلبات المزاجية.. نصائح صحية للتخلص من ألم الدورة الشهرية

في السطور التالية نرصد لكم من خلال التقرير نصائح صحية للتخلص من ألم الدورة الشهرية للسيطرة على التقلبات المزاجية إليكي التفاصيل في السطور التالية:

1 - إحرصي على تناول المشروبات الساخنة فهي تعمل بشكل كبير على تهدئه المعدة وتخفيف التوتر والقلق أثناء الدورة الشهرية.

2 - إبتعدي عن تناول الماء البارد او المشروبات المثلجة فهي بنسبه كبيرة تزيد من ألم الدورة الشهرية.

3 - ممارسة الرياضة البسيطة، إحرصي في هذه الفترة على ممارسة الرياضة مثل المشي فالرياضة تعمل بشكل كبير على تخفيف التوتر والقلق والسيطرة على التقلبات المزاجية.

4 - وضع قربة الماء الساخنة على البطن لن تزيل الألم، لكنها تمنح شعور لطيف يمكن أن يخفف إزعاج الألم، فهذه من الأمثلة على أشياء تخفف ألم الدورة.

5 - في هذه الفترة ينصح الأطباء بتوقف التدخين لتخفيف ألم الدورة الشهرية.

للسيطرة على التقلبات المزاجية.. نصائح صحية للتخلص من ألم الدورة الشهرية

من هن النساء الأكثر عرضة لآلام الدورة الشهرية؟

بعد ذكر أهم نصائح لتخفيف ألم الدورة، إليكم النساء المعرضات لآلام الدورة الشهرية بكثرة:

1 - الفتيات قبل تعرضهم لـ الحمل والولادة الأولية.
2 - النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 40 فما فوق اللواتي أنهين خصوبتهن.
3 - المدخنات بشراهه.

والجدير بالذكر أن آلام الدورة الشهرية تصبح أقل بكثير لدى النساء اللواتي خضعن لولادة مهبلية أو لدى النساء اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل.

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للسيطرة على التقلبات المزاجية.. نصائح صحية للتخلص من ألم الدورة الشهرية
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