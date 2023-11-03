منها خلل الدورة الشهرية.. أبحاث تكشف تأثير الهواء الملوث على الصحة الإنجابية للمرأة

ينصح خبراء الصحة الناس دائما بتجنب التعرض للهواء السام، لذا يمكن أن يكون لتلوث الهواء تأثير قصير المدى وطويل المدى على صحتنا، من الصداع والدوار والغثيان إلى الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية وحتى السرطان.

يمكن للتلوث أن يلحق الضرر بصحتك، إذ يمكن لملوثات الهواء مثل أول أكسيد الكربون والرصاص وتلوث الجسيمات وأكاسيد النيتروجين أن تعطل وظائف الجسم وتسبب عددًا من الاضطرابات، وبصرف النظر عن مظاهره الخطيرة العديدة، فإن تلوث الهواء يمكن أن يؤثر أيضًا على خصوبة المرأة وصحتها الإنجابية.

ووفقًا لموقع "hindustan times"، تظهر الأبحاث تأثير التلوث المثير للقلق على صحة المرأة، من خلل وتعطيل الدورة الشهرية والتسبب في اختلال التوازن الهرموني، يمكن أن يكون للتلوث مجموعة من الآثار الضارة على العمليات الإنجابية للسيدات.

وعلى الرغم من أن آثار نمط الحياة والمتغيرات الوراثية على الصحة الإنجابية قد تم بحثها منذ فترة طويلة، إلا أن القضايا البيئية مثل تلوث الهواء والملوثات العضوية والمواد الكيميائية التي تؤثر على الهرمونات تحظى أيضًا بمزيد من الاهتمام.

كيف يمكن أن تؤثر الملوثات على خصوبة المرأة؟

من جهته عددت الدكتورة سمية شيتي، استشارية الخصوبة تأثير الملوثات على خصوبة المرأة موضحة أنها يمكن أن تكون كالتالي.

1. الخصوبة:

يمكن أن يؤدي تلوث الهواء، الناتج في المقام الأول عن التعرض للجسيمات والغازات الضارة، إلى انخفاض الخصوبة، وأظهرت الدراسات أن النساء اللاتي يتعرضن لمستويات عالية من ملوثات الهواء أكثر عرضة لصعوبات في الحمل.

2. مضاعفات الحمل:

يمكن أن يزيد التلوث من خطر حدوث مضاعفات الحمل مثل الولادة المبكرة، وانخفاض الوزن عند الولادة، ومشاكل النمو، يمكن أن تؤثر الملوثات مثل الرصاص والزئبق على نمو الجنين، مما يؤدي إلى مشاكل صحية طويلة الأمد.

3. وفيات الرضع:

ترتبط مستويات التلوث المرتفعة بارتفاع معدلات وفيات الرضع، ويمكن أن تسبب الملوثات مشاكل في الجهاز التنفسي عند الرضع وتزيد من خطر متلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS).

4. الاختلال الهرموني:

تحتوي العديد من الملوثات على مواد كيميائية اختلال الغدد الصماء والتي يمكن أن تتداخل مع التوازن الهرموني لدى المرأة، يمكن أن يؤدي هذا الاضطراب إلى دورات شهرية غير منتظمة، ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS)، واضطرابات إنجابية أخرى.

5. خطر السرطان:

التعرض للسموم البيئية، مثل المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية الصناعية، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطانات الجهاز التناسلي، بما في ذلك سرطان الثدي والمبيض. وهذه الحالات أكثر انتشارًا بين النساء المعرضات للتلوث.

6. صحة الدورة الشهرية:

يمكن أن يؤثر التلوث البيئي، وخاصة تلوث المياه، على حصول المرأة على المياه النظيفة للنظافة الشخصية أثناء فترة الحيض، مما يزيد من خطر الإصابة بالالتهابات والمضاعفات.

7. التأثير على الصحة العقلية:

يمكن أن يكون للتوتر والقلق المرتبط بمعرفة تأثير التلوث البيئي على الصحة الإنجابية عواقب غير مباشرة على الصحة العقلية للمرأة.

8. العوامل الاجتماعية والاقتصادية:

غالبًا ما تكون النساء في المجتمعات ذات الدخل المنخفض أكثر عرضة للتلوث بسبب ظروفهن المعيشية وعدم حصولهن على الرعاية الصحية، وهذا يزيد من تفاقم التأثير على صحتهم الإنجابية.