السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

للمرة الثانية.. الاحتلال يبلغ سكان غزة بـ3 محاذير بعد العودة فى أول أيام الهدنة

أفيخاي أدرعي
أفيخاي أدرعي

حذر الاحتلال الإسرائيلي، سكان قطاع غزة، وذلك خلال فترة الهدنة الإنسانية المؤقتة التي بدأت أمس الجمعة وتستمر أربعة أيام.

ونشر متحدث جيش الاحتلال للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو له عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت، يتضمن هذه المحاذير في ثاني أيام الهدنة.

وقال أدرعي إنه سيُسمح لسكان غزة بالتوجه إلى جنوب قطاع غزة، وتحديدًا إلى جنوب وادي غزة، موضحا أنه لن يُسمح للسكان بأي شكل من الأشكال بالعودة إلى شمال القطاع.

وأضاف أن منطقة شمال القطاع هي منطقة حرب وقتال، موضحًا أن الحرب لم تنتهِ حتى الآن.

وأكد أنه ممنوع الدخول إلى البحر، بجانب منع الاقتراب من مسافة كيلومتر واحد على الحدود، داعيا الجميع لتطبيق هذه التعليمات، مدعيا أنها تأتي من أجل سلامة الفلسطينيين.

وتشمل المحاذير الثلاثة عدم محاولة التنقل إلى مناطق شمال القطاع، وعدم التوجه صوب البحر، وعدم الاقتراب لمسافة كيلومتر من الحدود.

وتأتي هذه المحاذير الإسرائيلية في أعقاب المشهد الملحمي في أول أيام الهدنة الإنسانية، حيث عاد آلاف الفلسطينيين من النازحين إلى مناطقهم في شمال غزة.

وشوهدت أعداد كبيرة من الفلسطينيين وهم يقتربون من دبابات وآليات الاحتلال، حتى نجحوا في العبور على الرغم من إطلاق الاحتلال النيران عليهم.

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 الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل وحماس

وأمس، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.​​​​​​​

وأفرجت إسرائيل، الجمعة، عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين ضمت 39 أسيرة وأسيرا قاصرا، بينما أفرجت المقاومة الفلسطينية عن 13 أسيرا إسرائيليا جميعهم أطفال ونساء.

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