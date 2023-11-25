السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التعليم العالي يتفقد المستشفى الجامعي ببورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقَّد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عددًا من المنشآت التابعة لجامعة بورسعيد، وذلك في جولة بحضور الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس الجامعة.

وزير التعليم العالي يتفقد أقسام المستشفى الجامعي

وتحدث وزير التعليم العالي، إلى الأطقم الطبية داخل أقسام المستشفى الجامعي وتعرف منهم على طبيعة العمل داخل كل قسم، كما تفقد جاهزية الأقسام داخل المبنى المجهز لبدء العمل واستقبال المواطنين.

يذكر أن مستشفى جامعة بورسعيد بسعة 540 سريرًا، و427 إقامة، و113 عزل، وإفاقة وعناية مركزة وطوارئ، وإجمالي المساحة الكلية للمشروع 36000 متر، وإجمالي المساحة الانشائية 13500 مترًا، والمشروع عبارة عن 3 مبانٍ متصلة بارتفاع 5 أدوار، بالإضافة إلى 3 مبانى خدمات ورامب للإسعاف، وتحتوى المستشفى على 16 غرفة عمليات، و31 عيادة، و6 غرف مناظير، و5 معامل، و15 غرفة إشاعة، و15 قاعة محاضرات.

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