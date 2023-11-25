الديموقراطيون في خلاف بسبب دعم إسرائيل.. فما القصة ؟

تصاعدت الخلافات بين الديموقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية حول دعم إسرائيل وسط مطالبات بوضع شروط على أي مساعدات عسكرية جديدة يتم تسليمها إلى تل أبيب.

المساعدات العسكرية لاسرائيل

وقالت صحيفة ذا هيل الامريكية: لقد وجدت المعركة بين الديمقراطيين حول السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل جبهة جديدة هذا الشهر في شكل دعوات ليبرالية لوضع "شروط" على أي مساعدات عسكرية جديدة يتم تسليمها إلى تل أبيب.

وقد حذر عدد من التقدميين البارزين في كل من مجلسي النواب والشيوخ في الأيام الأخيرة من أنهم سيعارضون أي حزمة مساعدات تفشل في تطبيق قيود جديدة على تعامل إسرائيل القوي مع الفلسطينيين في أعقاب هجمات حماس على المدنيين الإسرائيليين الشهر الماضي، بما في ذلك الهجمات. في غزة، مما أدى إلى مقتل آلاف آخرين من المدنيين الفلسطينيين.

وخلف السيناتور بيرني ساندرز (عن ولاية فيرمونت)، يريد المنتقدون الليبراليون لتكتيكات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حجب المساعدات الجديدة عن حكومته ما لم توافق على قيود جديدة تهدف إلى تقليل تلك الخسائر في صفوف المدنيين.

شروط الصداقة الأمريكية الإسرائيلية

وكتب ساندرز في مقال افتتاحي لصحيفة نيويورك تايمز: “نهج الشيكات الفارغة يجب أن ينتهي”، وأضاف: "يجب على الولايات المتحدة أن توضح أنه على الرغم من أننا أصدقاء لإسرائيل، إلا أن هناك شروطًا لهذه الصداقة، وأنه لا يمكننا أن نكون متواطئين في أعمال تنتهك القانون الدولي وشعورنا باللياقة".

وقد أثارت هذه المطالب رد فعل عنيف من بعض الديمقراطيين الأكثر حماسة المؤيدين لإسرائيل في الكابيتول هيل، الذين انتقدوا الكتلة المؤيدة للفلسطينيين بتحذيرات من أن تقييد رد إسرائيل على هجمات 7 أكتوبر لن يؤدي إلا إلى تمكين حماس.

انقسامات الكونجرس

وقال النائب براد شنايدر (ديمقراطي من إلينوي)، وهو مؤيد قوي لإسرائيل، خلال عطلة نهاية الأسبوع: “لن يعرف الفلسطينيون ولا الإسرائيليون السلام طالما أن حماس تحتجز الرهائن وتسيطر على غزة وتحتفظ بقدرتها على مهاجمة الإسرائيليين”. "إن فرض شروط على المساعدات المقدمة لإسرائيل سيبعد السلام أكثر، مما يهدد حياة الإسرائيليين والفلسطينيين بدلا من إنقاذهم".

وقد سلط الصدام الداخلي الضوء على الانقسامات الديمقراطية طويلة الأمد عندما يتعلق الأمر بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود، مما خلق تحديات جديدة لقادة الحزب، بما في ذلك الرئيس بايدن، الذين يدعمون الرد الإسرائيلي القوي بينما يسعون أيضًا إلى استرضاء المنتقدين الليبراليين.

ظهرت هذه التصدعات بشكل كامل داخل الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب منذ 7 أكتوبر، وظهرت خلال تصويتين لتأكيد دعم الكونجرس لإسرائيل - خطابيًا وماليًا على حد سواء - ولاحقًا في سلسلة أخرى من الأصوات التي انتهت بالإدانة الرسمية للنائب الجمهوري. رشيدة طليب (ديمقراطية من ولاية ميشيجان)، واحدة من ثلاث مسلمات فقط في الكونجرس والأمريكية الفلسطينية الوحيدة، لانتقاداتها الحادة لإسرائيل.

من المؤكد أن النقاش المتوتر سيعود إلى الظهور في الأسابيع المقبلة عندما يأمل الزعماء الديمقراطيون في الموافقة على طلب بايدن البالغ 14.3 مليار دولار لمساعدة إسرائيل – وهو جزء من اقتراح أوسع بكثير يتضمن أيضًا التمويل العسكري لأوكرانيا والمساعدة الإنسانية في غزة – في النافذة القصيرة التي ستنتهي. يبقى قبل نهاية العام.

وضع حد فوري لـ"القصف العشوائي"

وتنبأ ساندرز، بالمعركة الصعبة المقبلة عندما أصدر بيانا خلال عطلة نهاية الأسبوع حدد فيه الشروط اللازمة لكسب دعمه لمزيد من المساعدات لإسرائيل.

وتدعو خطته المكونة من ست نقاط إلى وضع حد فوري لما يعتبره "القصف العشوائي" في غزة والذي أدى إلى مقتل الآلاف من المدنيين؛ و"توقف كبير" في العمليات العسكرية الإسرائيلية للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية؛ التأكيد على أن العائلات الغزية النازحة ستحتفظ بحق العودة إلى منازلها؛ وضمانات بأن إسرائيل لن تواصل حصارها على غزة، ولن تحتل المنطقة على المدى الطويل، عندما تنتهي الأعمال العدائية؛ وحظر توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية؛ والالتزام بمحادثات سلام جادة تهدف إلى التوصل إلى حل الدولتين بعيد المنال.

وقال ساندرز في البيان: “يجب على حكومة نتنياهو، أو على أمل حكومة إسرائيلية جديدة، أن تفهم أنه لن يأتي قرش واحد إلى إسرائيل من الولايات المتحدة ما لم يكن هناك تغيير جوهري في مواقفهم العسكرية والسياسية”.