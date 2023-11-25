إحالة المتهمين بحيازة المخدرات في الأميرية لـ"الجنايات"

أمرت جهات التحقيق المختصة بالأميرية الجزئية، اليوم السبت، بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهم بمزاولة نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذون من منطقة الأميربة مكانا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخصين وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام و300 جرام من مخدر الاستروكس)، وبسؤالهم أقروا بمزاولتهم نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذون من دائرة القسم مكانا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

كما اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب والتربح والكسب غير المشروع منها، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.