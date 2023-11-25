أبرزها نساء فلسطين تحت القصف وحفل القاهرة السمفوني.. ماذا في أجندة الدستور الثقافية؟

تنشر أجندة الدستور الثقافية، اليوم السبت 25 نوفمبر 2023، العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، عبر المراكز والمؤسسات الثقافية العامة والمستقلة، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

نساء فلسطين تحت القصف

ففي الخامسة مساء، تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى، ندوة بعنوان " نساء فلسطين تحت القصف ومعاناة النزوح"، والتى ترصد ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلى من انتهاكات ضد الإنسانية في فلسطين وتعمده قتل النساء والأطفال بدم بارد.

وتقام الندوة التي تحتضنها مكتبة مصر الجديدة العامة بشارع العروبة، بالتعاون مع مؤسسة المرأة الجديدة العامة في لقاء تضامني مع الشعب الفلسطيني، ومواكبة لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وفى اليوم الاول من بداية لحملة أتحدوا الأممية التي هى 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة ابتداءا من 25 نوفمبر وانتهاء بيوم 10 ديسمبر، وهو اليوم الذي يُحتفى فيه باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

يشارك في الندوة الدكتورة هند الشلقاني مدير الدراسات والنشر والإعلام بمنظمة المرآة العربية وتتحدث عن الحروب والنزاعات المسلحة وآثارها على النساء، وعرض فيديو للناشطه الحقوقية والنسوية الفلسطينية لونا عريقات من قلب فلسطين للتحدث عن معاناة النساء في فلسطين، في حضور آمال الأغا رئيس اتحاد المرأة الفلسطينية في مصر والتى تتناول وضع النساء في فلسطين ومعاناتهن في الحرب، تدير الندوة لمياء لطفي مديرة برنامج الآليات الدولية وممثلة مؤسسة المرأة الجديدة.

الاحتلال يحذر سكان قطاع غزة من التوجه للشمال

وفى سياق ذاته، وضمن فعاليات أجندة الدستور الثقافية، تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل في الواحدة ظهر اليوم أيضا، احتفالية باليوم العالمى للمقاومة الفلسطينية بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة، تتضمن ندوة عن فلسطين والاحتلال الإسرائيلى، وعمل جدارية للأحداث الحالية بمشاركة مدربين التربية الفنية بالمكتبة وتصنيع أعلام فلسطين ومصر بجانب رسم على الوجه لعلم مصر وفلسطين.

وفي الخامسة مساء أيضا، تنظم مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، أمسية شعرية للاحتفاء بالشاعر الراحل أشرف عامر، وتجربته الإبداعية وأهم المحطات في مسيرته الأدبية، وذلك من خلال أمسية لقراءة نصوصه الشعرية والأدبية.

ويشارك في الأمسية الشعرية، كل من: الشاعر الكبير أحمد الشهاوي، الشاعرة دكتورة سالي رياض، الفنان طارق الدسوقي، الكاتب دكتور أيمن عامر، الكاتبة الروائية فوزية رشيد، ويدير اللقاء ويقدمه يحيي رياض يوسف، القائم بأعمال مدير عام مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك.

حفل أوركسترا القاهرة السيمفونى

وفى سياق ذاته، وضمن فعاليات أجندة الدستور الثقافية، وفي الثامنة مساء، يحتضن المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو يلشين أديجوزالوف ومشاركة عازفة البيانو بجانا أخوندوفا.

ويتضمن البرنامج مجموعة من أعمال أهم المؤلفين الموسيقيين فى أذربيجان منها كابريتشيو أذربيجان، كونشرتو للبيانو على نغمات عربية لـ فكرت اميروف، أداجيو وفالس من بالية الجميلات السبع لـ جارا جاراييف، كارفان لـ سلطان هايجبيوف، أداجيو من باليه الخير والشر لـ توفيق باكهانوف وفالس كونشرتو لـ نيازي.

وضمن فعاليات أجندة الدستور الثقافية، يعرض في الواحدة والنصف ظهرا، فيلم الكارتون “سندريلا”، وذلك ضمن فعاليات نادي سينما الأطفال، بمركز الحرية للربداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية.

وفي الخامسة مساء، يستضيف المركز الدولي للكتاب أمسية جديدة من أمسيات فريق المناقشة، لمناقشة كتاب “صورة الفنان في شبابه”، والتي تعقد في رحاب مقره الكائن خلف القضاء العالي بوسط القاهرة، للكاتب الأيرلندي جيمس جويس، بمشاركة أعضاء الفريق ويدير الأمسية القاص أحمد حلمي.

وضمن فعاليات أجندة الدستور الثقافية، وضمن فعاليات نادي سينما مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، وبالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، يعرض في السادسة مساء، الفيلم الروائي الطويل “عرق البلح”، للمخرج رضوان الكاشف، الفيلم إنتاج مصري 1998، وتبلغ مدة عرضه 110 دقيقة. ويعقب عرض الفيلم لقاء ومناقشة مع الجمهور، تديرها وتقدمها إيمان زكي.

وفي السابعة مساء، يفتتح بمعهد جوته الألماني بالدقي، المعرض المشترك “الغرفة 20”، للفنانة التشكيلية نورهان معيوف، والفنان التشكيلي الألماني فالنتين جوبيل، ويستمر المعرض حتي 23 ديسمبر 2023.