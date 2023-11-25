السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"كنت عايزة اتمتع بالفلوس".. حلق طفلة يقودها إلي المقابر بسبب الطمع

جثة طفلة
جثة طفلة

"لسرقة القرط الذهبى".. قصة جديدة كتبت احرفها داخل مركز أبو كبير بالشرقية راحت ضحيتها الطفلة ملك التي تبلغ من العمر 6 سنوات على يد طالبة تبلغ من العمر 16 عامًا وللاسف أحدى المقربات لأسرتها بسبب الجيرة.

 

كانت الفتاة "دينا"  طالبة بالصف الأول الثانوى الصناعى تبحث عن طريقة لجنى المال بصورة سريعة لتنفق على متعتها الشخصية ولكن الشيطان صور لها انهاء حياة أبنة جارتها لسرقتها لعلمها إنها ترتدي الذهب.

 

استدرجت الفتاة "دينا" الطفلة "ملك" إلى سطح منزلها بحجه اللعب معها ولكن ضميرها يخبي شئ آخر وأثناء اللعب قامت بفك القراط الذهبي من اذن الطفلة ولكن مع تساءلات المجني عليها عن ماذا تفعل فخافت المتهمة أن تبلغ الطفلة أسرتها بما حدث فقررت قتلها.

 

البداية كانت بلغز انتهى بالحقيقة أمام الأجهزة الأمنية بالشرقية، حيث كشفت غموض العثور على جثة الطفلة "ملك" أعلى سطح جيرانها، بقرية المشاعلة التابعة لمركز أبوكبير شمال محافظة الشرقية، وتبين أن دافع الجريمة بسبب سرقة القرط الذهبى للطفلة.

 

بداية الواقعة كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بلاغا من أسرة الطفلة " ملك أدهم" 6 سنوات بغيابها عن المنزل، وتوصلت تحريات ضباط مباحث أبو كبير، للعثور على الطفلة أعلى سطح منزل جيرانها، وتبين وجود شبهة جنائية فى الوفاة وسرقة قرطها الذهبى، وتبين قيام "دنيا ص" 16 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوى الصناعى، بارتكاب الواقعة، والتخلص من الطفلة وسرقة قرطها الذهبى، تم القبض على المتهمة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7106 جنح مركز شرطة أبوكبير لسنة 2023.

 

وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

الطفلة ملك الفتاة دينا الشرقية العثور على جثة طالبة بالصف الأول الثانوى الصناعى التخلص من الطفلة

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