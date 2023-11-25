"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تتسلم قائمة بأسماء المحتجزين الـ13 المتوقع إطلاق سراحهم اليوم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن إسرائيل تسلمت قائمة بأسماء المحتجزين الـ13 المتوقع إطلاق سراحهم اليوم.

ثاني أيام الهدنة الإنسانية داخل غزة

اليوم هو ثاني أيام الهدنة الإنسانية داخل قطاع غزة، حيث يسود الهدوء ميدانيًا، في الوقت الذي يترقب الشارع الفلسطيني فيه إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى في سجون الاحتلال.

ويطلق سراح دفعة جديدة من المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، بعد يوم من إفراج سلطات الاحتلال عن 39 أسيرًا فلسطينيًا مقابل 13 محتجزًا إسرائيليًا.