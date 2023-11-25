السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تتسلم قائمة بأسماء المحتجزين الـ13 المتوقع إطلاق سراحهم اليوم

الاحتلال
الاحتلال

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن إسرائيل تسلمت قائمة بأسماء المحتجزين الـ13 المتوقع إطلاق سراحهم اليوم.

ثاني أيام الهدنة الإنسانية داخل غزة 

اليوم هو ثاني أيام الهدنة الإنسانية داخل قطاع غزة، حيث يسود الهدوء ميدانيًا، في الوقت الذي يترقب الشارع الفلسطيني فيه إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى في سجون الاحتلال.

ويطلق سراح دفعة جديدة من المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، بعد يوم من إفراج سلطات الاحتلال عن 39 أسيرًا فلسطينيًا مقابل 13 محتجزًا إسرائيليًا.

غزة قطاع غزة فلسطين المحتجزين إسرائيل

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": دخول 7 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: تفتيش 340 شاحنة بمنفذ نتسانا اليوم

"القاهرة الإخبارية": إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة فى جنين

"معلومات الوزراء": 50٪ زيادة في مبيعات "قها" بعد تشجيع المنتج المصري

قبل مواجهة ميدياما.. الأهلي يتفوق على أندية غانا بـ6 انتصارات

غدًا.. بدء عرض مسلسل "العودة" على شاشة "dmc"

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. والعظمى بالقاهرة 28

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

ماجد حبته

خط أحمر.. وعين حمراء

محمد عبدالعزيز

يعقوب الشارونى.. وداعًا

عبد الرحيم طايع

"مصر التى فى خاطرى"

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة.. كيف يؤثر دخول الحوثيين الحرب على مستقبل المنطقة؟

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى