السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: السيسى نجح فى إفساد المخطط الإسرائيلى.. وحدود مصر خط أحمر

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أبدى أحد المواطنين يدعى أحمد طارق رفضه التام لما يحدث في قطاع غزة من قوات الإحتلال الإسرائيلي ضمن استمرار مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها منذ أن احتلت الأراضي الفلسطينية وقتل آلاف الأبرياء بحجج واهية حيث أن الجيش الإسرائيلي لا يحارب جيشا أمام جيش بل يحارب المدنيين العزل والأطفال والنساء في القطاع بحجة محاربته للمسلحين من المقاومة.

 

وطالب خلال تقرير مصور للدستور ترصد فيه آراء المواطنين في الشارع المصري بضرورة وقف الحرب على القطاع بشكل فوري ونهائي وعدم إستئناف عمليات القتل الممنهجة والعشوائية للمواطنون داخل غزة وأن يكتفوا بما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية خلال أكثر من 40 يوما، مشيرًا إلى أنهم يخططون لإنهاء القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء ومن الضفة الغربية إلى الأردن ولكن هذا الأمر لن يحدث بفضل تمسك الفلسطينيون بأرضهم وكذلك عدم المساومة على الأراضي المصرية لتصفية القضية الفلسطينية علما بأن حدود مصر خط أحمر.

السيسي يدعم القضية الفلسطينية 

كان قد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت يوم السبت الماضي، بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين. 

 

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، واستمرار العمليات العسكرية يمكن أن يجعلها تخرج عن السيطرة.

 

السيسي يرفض تصفية القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه رسالة بلهجة حازمة على عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

 

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

 

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

 

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن يحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".

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