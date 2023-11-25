السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ جنوب سيناء يطلق إشارة بدء إضاءة أعياد الميلاد بمنطقة سوهو سكوير

منطقة سوهو سكوير
منطقة سوهو سكوير بشرم الشيخ

أطلق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إشارة البدء لانطلاق الإضاءة السنوية لأعياد الميلاد بمنطقة سوهو سكوير بشرم الشيخ، بحضور السفير الكازاخستاني، وآلاف السائحين من مختلف جنسيات العالم.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن إطلاق إضاءة أعياد الميلاد والكريسماس تقليد سنوي يشهده آلاف السائحين من مختلف دول العالم، لافتًا أن هذا العام يختلف بوجود أحداث غزة، ولذا أطلقت الإضاءة هذا العام  تحت شعار السلام العالمي، وخصص دخل الاحتفالية لدعم غزة.

وبدأت مراسم إطلاق الإضاءة بسوهو سكوير بالدعوة للوقوف دقيقة حداد علي ضحايا أطفال غزه والتزم آلاف السائحين بالصمت حدادًا على ضحايا غزة.

وفي سياق آخر، تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة جنوب سيناء في تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة والتي تتضمن رصف الطرق وتجميل الميادين وتحسين البيئة ودعم الوحدات المحلية.

وقام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية ليلية في إطار الجولات المستمرة لمتابعة المشروعات الجارية بالمحافظة.

وتابع محافظ جنوب سيناء، خلال الجولة، مستجدات أعمال التطوير الجارية بالسوق التجاري القديم بمنطقة مصر القديمة، موجهًا بضرورة  الحفاظ على الطابع المميز التراثي للسوق القديم باعتباره من أهم المزارات السياحية والمفضلة لدى كافة الزائرين من مختلف الجنسيات، كما وجه المحافظ بضرورة توفر أنشطة مميزة فريدة تتناسب مع طبيعة السوق.

وشدد المحافظ على استمرار أعمال النظافة والصيانة الدورية اليومية للحفاظ على المظهر اللائق للسوق، كما قام بصرف مكافآت فورية لعمال النظافة تشجيعًا وتقديرًا لدورهم.

مصر سيناء جنوب سيناء شرم الشيخ غزة فلسطين

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