السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: مصر قدمت كل شئ لمساندة فلسطين.. والسيسى أدار الأزمة بحكمة كبيرة

المساعدات المصرية
المساعدات المصرية لغزة

قال أحد المواطنين يدعى محمد هاشم، إن ما يحدث من الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لا يرضى أحد؛ فاسرائيل اعتادت على ارتكاب جرائم الحرب وقتل المدنيين والأطفال والنساء وانتهاج سياسة العقاب الجماعي والإبادة الجماعية والضغط على الفلسطينيين من أبناء القطاع للتهجير من غزة والانتقال إلى سيناء، في خطوة لإنهاء قضية فلسطين وتصفيتها، وهو أمر مرفوض من الجميع سواء الفلسطينيون والمصريون حكومة وشعبا.

وأضاف “هاشم”، خلال تقرير مصور ل"الدستور"، رصدت خلاله آراء المواطنين في هذا الصدد، أن مصر قدمت كل شيء لمساندة فلسطين والشعب الفلسطيني وعكفت منذ اللحظة الأولى على تقديم المساعدات الإنسانية وإدخال الشاحنات من معبر رفح، كما أن الرئيس السيسي أدار الأزمة بحكمة كبيرة ووعي سياسي يليق بمكانة مصر.

الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية 

كان قد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت يوم السبت الماضي، بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين. 

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، واستمرار العمليات العسكرية يمكن أن يجعلها تخرج عن السيطرة.

السيسي يرفض تصفية القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".

قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي الاحتلال غزة جرائم الحرب العقاب الجماعي

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