مجموعة الأهلي.. شباب بلوزداد الجزائري يهزم يانج أفريكانز التنزاني بثلاثية

استهل شباب بلوزداد الجزائري مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بالفوز على ضيفه يانج أفريكانز التنزاني3 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة للبطولة.

وتقدم شباب بلوزداد في الدقيقة العاشرة عن طريق عبد الرؤوف بن غيث، قبل أن يضيف زميله عبد الرحمن مزيان الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل لمين جالو الهدف الثالث لشباب بلوزداد

ويلتقي الأهلي، حامل لقب نسخة الموسم الماضي، مع ضيفه ميدياما الغاني غدا السبت، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

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موعد مباراة الأهلى وميدياما الغانى فى دورى الابطال

يستضيف الأهلى فى التاسعة من مساء يوم السبت 25ـ11ـ2023، فريق ميدياما الغانى على ستاد السلام فى مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة ميدياما للقاهرة فى ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، للاستعداد لضربة البداية أمام المارد الأحمر.

القناة المفتوحة التي تنقل مباراة الأهلى وميدياما الغانى

تنقل مجموعة قنوات بى إن سبورت على الهواء مباشرًا عبر أحد قنواتها، مباراة الاهلى وميدياما الغانى، كونها الناقل الحصرى لمباريات دورى أبطال إفريقيا من دور المجموعات حتى المباراة النهائية للبطولة.

كما تنقل قناة تايم سبورت المباراة على التردد الأرضى، كون المباراة تقام فى القاهرة.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام ميدياما الغانى

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الأهلى على معظم عناصر التشكيل الأساسى الذى ينوى الاعتماد عليه أمام بطل غانا فى مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات، بعدما اطمئن على جاهزية أغلب عناصر الفريق بعد غنتهاء مباريات الأجندة الدولية، والتى خاض فيها منتخب مصر مباراتى جيبوتى وسيراليون فى الجولتين الأولى والثانية بالتصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال 2026.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام ميدياما الغانى

محمد الشناوى فى حراسة المرمى

محمد هانى ومحمد عبدالمنعم ورامى ربيعه وكريم الدبيس فى الدفاع

مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا فى وسط الملعب

حسين الشحات وبيرسى تاو وكهربا فى الهجوم.