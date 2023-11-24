الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"عضوى ونفسى".. حسام موافى يكشف أنواع النهجان ومشاكله

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أنواع النهجان، قائلًا: "إن هناك أسبابا عديدة للنهجان، منها أسباب عضوية كمرض في القلب أو في الرئة أو  في الحجاب الحاجز أو في حموضة الدم، وبالتالي يزيد التعب من المجهود". 

أهم المضاعفات الخطيرة للسكر 

وأضاف حسام موافي خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك نوعا من النهجان نفسي وليس عضويا، مثل مريض سكر،  والسكر له مضاعفات كثيرة، ومن أهم مضاعفات السكر في الرجال، التأثير على القدرة الجنسية، وبالتالي فهي تؤثر على الشخصية وكل شيء، معقبًا: "هل يعقل أن يشعر شخص بالتعب بشكل كبير جدًا وهو يصلي أربع ركعات وعندما يمشي 3 كيلو يصبح أفضل؟! وبالتالي فإن هذا النهجان يعتبر نفسيا". 

وأشار إلى أن هناك مريض سكر يعاني من عدم معرفة النوم بسبب شعوره بتنميل في قدميه، لافتًا إلى أنه حتى هذه اللحظة فإن علاج التهاب أطراف الأعصاب الناتج عن السكر، ليس له علاج. 

حسام موافي مضاعفات السكر أنواع النهجان نهجان عضوي نهجان نفسي

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