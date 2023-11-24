الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية: مصر كشفت زيف المنظومة الأمريكية

الدكتور محمد فايز
الدكتور محمد فايز فرحات

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن حرب غزة هي أزمة مع المجتمع الدولي، وليس مع الكيان الصهيوني فقط.

وأضاف مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية  خلال فعالية صوت غزة من سيناء، والتي تنقلها قناة "الحياة" أن الإحتلال الإسرائيلي حرص على تأسيس حق التوسع في استخدام القوة العسكرية خارج القانون الدولي.

أشار مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن الجهود الحالية لمصر كشفت زيف المنظومة الأمريكية، سواء كانت تخص المعايير الأخلاقية والأمنية لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونوه الدكتور محمد فايز فرحات، أن الدور الإقليمي كان واضحًا في القضية الفلسطينية، مشيرًا أن دور مصر في القضية الفلسطينية لا غنى عنه في أي وقت.

وانطلقت منذ قليل فعالية "صوت غزة من سيناء"، بمشاركة الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي، التي رافقت قافلة المساعدات المتجهة لقطاع غزة، حيث تأتي الفعالية بالتزامن مع بدء سريان الهدنة الفلسطينية- الإسرائيلية، التي وقعت بفضل الضغوطات المصرية على كل الأطراف.

مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية المنظومة الأمريكية مصر الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية الدكتور محمد فايز فرحات غزة حرب غزة

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