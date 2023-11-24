الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"صوت غزة من سيناء".. مجلس القبائل: الدولة أنفقت 650 مليار جنيه للتنمية فى سيناء

صوت غزة من سيناء
صوت غزة من سيناء

افتتح عبد الله جهامة مستشار رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، فعالية "صوت غزة من سيناء" بشمال سيناء، بمشاركة حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وقال خلال عقد الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤتمر الحملة تحت شعار "صوت غزة من سيناء" بشمال سيناء،:"باسم مجلس القبائل والعائلات المصرية نرحب بحملة المرشح عبد الفتاح السيسي".

وأضاف:" الرئيس السيسي رجل عظيم ورئيس حملة المرشح الرئاسي جاء معه قوافل كبيرة للشعب الفلسطيني، والشعب المصري بكافة طوائفه يقدم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني فى غزة". 

وتابع: "مصر لم تتأخر عن الشعب الفلسطيني وهذه قدرها مع الدول العربية، ومصر تدعم فلسطين بكل قوة، وغزة تتعرض لمجازر وأين الدول الغربية بما يحدث فى غزة".

وأكمل:"الرئيس السيسي قائد وشجاع ورفض فتح المعبر باتجاه واحد، والكل خلف الرئيس السيسي نظرا لما قدمه خلال السنوات الماضية والدولة أنفقت على تنمية سيناء 650 مليار جنيه، هذا شئ عظيم وأبناء سيناء عندهم قناعة كبيرة بالقيادة السياسية".

صوت غزة من سيناء عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

صوت غزة من سيناء.. فعالية ضخمة لحملة السيسى لدعم الشعب الفلسطينى

بشير عبدالفتاح: القاهرة دائمًا صاحبة الدور الأبرز فى حل أزمات القضية الفلسطينية

فهمى: هناك رسالة للمجتمع الدولى بضرورة تحمل ما يجرى فى القضية الفلسطينية

"الكونتينر".. يستعرض قصة كفاح أكبر مصنع فى الإضاءة

"الكونتينر".. يسلط الضوء على أكبر مصنع فى الإضاءة

بمتابعين من 34 دولة.. تدشين ائتلاف "نزاهة" لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية

عملية تبادل المحتجزين.. الهدوء يسود غزة (بث مباشر)

باحث: التصعيد بغزة جلب العديد من التداعيات السلبية للولايات المتحدة

الأكثر قراءة

"الصارخة فى وجه نتنياهو" ضمن المفرج عنهم فى صفقة التبادل (صورة)

بايدن: أشكر الرئيس السيسى على الوصول لتنفيذ هدنة غزة

جبهة جديدة.. كيف يؤثر دخول الحوثيين الحرب على مستقبل المنطقة؟

متحدث الخارجية يعلق على تصريحات البرلمانى الهولندى: أفكار عبثية تنكر حق الشعب الفلسطينى

إسماعيل هنية يكشف كواليس لقائه اللواء عباس كامل (فيديو)

«القاهرة الإخبارية» وجهة الإعلام الدولى لمتابعة تبادل المحتجزين فى غزة.. دقة وسرعة ومهنية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

ماجد حبته

خط أحمر.. وعين حمراء

محمد عبدالعزيز

يعقوب الشارونى.. وداعًا

عبد الرحيم طايع

"مصر التى فى خاطرى"

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء