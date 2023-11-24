"صوت غزة من سيناء".. مجلس القبائل: الدولة أنفقت 650 مليار جنيه للتنمية فى سيناء

افتتح عبد الله جهامة مستشار رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، فعالية "صوت غزة من سيناء" بشمال سيناء، بمشاركة حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وقال خلال عقد الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤتمر الحملة تحت شعار "صوت غزة من سيناء" بشمال سيناء،:"باسم مجلس القبائل والعائلات المصرية نرحب بحملة المرشح عبد الفتاح السيسي".

وأضاف:" الرئيس السيسي رجل عظيم ورئيس حملة المرشح الرئاسي جاء معه قوافل كبيرة للشعب الفلسطيني، والشعب المصري بكافة طوائفه يقدم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني فى غزة".

وتابع: "مصر لم تتأخر عن الشعب الفلسطيني وهذه قدرها مع الدول العربية، ومصر تدعم فلسطين بكل قوة، وغزة تتعرض لمجازر وأين الدول الغربية بما يحدث فى غزة".

وأكمل:"الرئيس السيسي قائد وشجاع ورفض فتح المعبر باتجاه واحد، والكل خلف الرئيس السيسي نظرا لما قدمه خلال السنوات الماضية والدولة أنفقت على تنمية سيناء 650 مليار جنيه، هذا شئ عظيم وأبناء سيناء عندهم قناعة كبيرة بالقيادة السياسية".