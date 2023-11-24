الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"صوت غزة من سيناء".. برلماني: الرئيس السيسي يؤكد دائما أن سيناء خط أحمر

صوت غزة من سيناء
صوت غزة من سيناء

قال أحمد عبد الجواد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، نحن نقف على أرض صحت عليها أجيال وأجيال وهي سيناء.

وأضاف خلال عقد الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤتمر الحملة تحت شعار "صوت غزة من سيناء" بشمال سيناء، أن الرئيس السيسي كان يقول حتي أمس أن سيناء خط أحمر، وتصفية القضية الفلسطينية لن يكون إلا بحل عادل، وفي جميع الأحوال لن يكون على حساب مصر.

وأشار إلى أن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي تحتاج إلى مزيد من الوقت لشرحها سواء القضاء على العشوائيات أو ما تم من تطوير في البنية التحتية.

وأضاف أحمد عبدالجواد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن تصفية القضية الفلسطينية لن يكون إلا بحل عادل، ولن يكون على حساب مصر أبدًا.

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