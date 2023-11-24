بحضور وزيرة التضامن.. انطلاق فعاليات المؤتمر الختامي لرابطة المرأة العربية غدًا

تفتتح الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي المؤتمر الختامي للمشروع الافريقي بإسم "تمكين المرأة من الحصول على حقوقها الإنسانية حقوق المرأة" غدًا السبت.

ويُشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب والجمعيات الشريكة بالمشروع وبعض المؤسسات المانحة للعمل الأهلي.

ويتضمن المؤتمر عددًا من المحاور منها معايير عادلة للإتاحة، ومشكلة الزواج المبكر وحقوق النساء في سوق العمل، ومعوقات وصول النساء لخدمات الحماية الاجتماعية.

رابطة المرأة العربية تعقد المؤتمر الختامي لمشروع تمكين المراة

وتعقد رابطة المراة العربية المؤتمر الختامي لمشروع “ تمكين المراة من الحصول على حقوقها الإنسانية".

وصرحت الدكتورة فاطمة بدران رئيس مجلس إدارة الرابطة، أن المؤتمر يأتي تزامنًا مع الحملة الدولية للقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة والتي تعقد فعالياتها كل عام خلال الفترة من 15 نوفمبر الي 10 ديسمبر.

كما يأتي المؤتمر انطلاقًا من الدور الذي تقوم به رابطة المراة العربية في دعم وتعزيز حقوق الانسان علي كافة المستويات، واتساقًا مع الإستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الانسان والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2021.