الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بشير عبدالفتاح: القاهرة دائمًا صاحبة الدور الأبرز فى حل أزمات القضية الفلسطينية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

كشف الكاتب الصحفي بشير عبدالفتاح، عن أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا، بشأن  القضية الفلطسينية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المصري أفندي"، والمُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الجمعة، إن القاهرة دائمًا صاحبة الدور الأبرز في حل أزمات القضية الفلسطينية.

وأضاف أن مصر تناشد دائمًا ضرورة العودة إلى دائرة المفاوضات، وإقامة الدولة الفلسطينية، مشددًا على أن مصر تعمل في المسارين، السياسي والإنساني.

وشدد على أن الاحتلال وسلب الفلسطينيين حقوقهم هو سبب النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وعلينا أن ندعو إلى تجديد المفاوضات بين الجانبين.

القضية الفلطسينية المحور بشير عبد الفتاح

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