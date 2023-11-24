فهمى: هناك رسالة للمجتمع الدولى بضرورة تحمل ما يجرى فى القضية الفلسطينية

كشف الدكتور طارق فهمي، خبير العلاقات الدولية، عن إمكانية انضمام فلسطين للأمم المتحدة، موضحًا أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المصري أفندي"، والمُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الجمعة، إن الرئيس السيسي أكد على خيار حل الدولتين وعلى أهمية قيام المجتمع الدولي بدوره في هذا التوقيت.

وأضاف أن هناك إشكالية متعلقة بحالة من التباطؤ والتواطؤ في إدارة الملف الفلسطيني بأكمله، وأن ما يشير إليه الرئيس السيسي هو إعادة القضية الفلسطينية للوجهة الدولية مجددًا.

وأشار إلى أن هناك رسالة للمجتمع الدولي بضرورة تحمل ما يجري وأن هناك ما يقرب من 30 عامًا تم فيها الحديث عن ضرورة حل الدولتين، وأنه بدون حل القضية الفلسطينية لن يستقر الإقليم.