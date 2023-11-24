مصر قالت كلمتها.. رياضيون: "القيادة الحكيمة نجحت فى إدارة الأزمة بقطاع غزة"

أكد نجوم الكرة المصرية القدامى والنقاد الرياضيون، أن مصر لعبت دورًا رئيسيًا في حل أزمة غزة والتوصل لاتفاق الهدنة الإنسانية في القطاع التي دخلت حيز التنفيذ.

ورأوا أن القيادة المصرية كانت تحرص على مواصلة جهودها من أجل دعم ونصرة القضية الفلسطينة، وكانت مصر عنصرًا رئيسًا في بدء الهدنة الإنسانية المؤقتة.

“الدستور” يستعرض آراء الرياضيين حول الدور المصري في التعامل مع الأزمة، والوصول إلى اتفاق الهدنة الإنسانية في القطاع.

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المستكاوي: القيادة المصرية الحكيمة نجحت في إدارة الأزمة بغزة

يرى الناقد الرياضي حسن المستكاوي، أن الدور المصري في التعامل مع أحداث غزة الأخيرة كان قد اتسم بالحكمة الشديدة والهدوء بعيدًا تمامًا عن التهور.

وقال المستكاوي لـ"الدستور": "الدور المصري في التعامل مع الأزمة اتسم بالحكمة الشديدة والوعي وابتعد تمامًا عن آراء الجهوريين والغوغائيين الذين كانوا يطالبون بإعلان الحرب".

وأضاف: "مصر دائمًا هي الداعم الأول والرئيسي في التعامل مع القضية الفلسطينية منذ سنوات طويلة، ودائمًا ما تتحمل أعباء وتبعات تلك القضية، ولم تشتكي يومًا".

وأتم "مصر لن تحارب إلا للدفاع عن أراضيها فقط لو اقتضى الأمر".

طه إسماعيل: مصر لعبت دورًا مميزًا في الهدنة الإنسانية

وأكد طه إسماعيل، نجم منتخب مصر ونادي الأهلي الأسبق، أن مصر لعبت دورًا مميزًا ورئيسيًا في الهدنة الإنسانية بقطاع غزة.

وقال طه إسماعيل، لـ"الدستور": "القيادة المصرية بذلت جهودًا كبيرة خلال الأيام الماضية لحل تلك الأزمة ونجحت بالهدوء والحكمة في الوصول إلى حل رائع خلال الوقت الراهن".

وتابع “ دائمًا ما تحمل مصر على عاتقها هموم العرب وتحديدًا القضية الفلسطينية وهي الداعم والمدافع الأول عنها”.

فكري صالح: لولا الرئيس السيسي لما حدثت هدنة غزة

أشاد فكري صالح، مدرب حراس منتخب مصر الأسبق، بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي وبذله جهودًا كبيرة لحل أزمة غزة، والوصول إلى حل الهدنة الإنسانية في القطاع.

وقال فكري صالح "القيادة السياسية المصرية لعبت دورًا كبيرًا في حل أزمة غزة وحدوث الهدنة الإنسانية داخل القطاع خلال الساعات الأخيرة".

وتابع "مع احترامي كل الآراء، لكن هناك حقيقة واحدة وهي أن مصر فقط هي من تحمل على عاتقها ملف القضية الفلسطينية ولولا دور الرئيس السيسي لما بدأت الهدنة ووقف مخطط التهجير".

