وماذا بعد الهدنة؟

بالامس بدأت الهدنه المنتظره ووقف اطلاق النار في القتال الدائر بين القوات الاسرائيليه وقوات حركه حماس.

تلك الهدنه التي سعت اليها مصر وقطر والولايات المتحده وحققتها بعد مجهود شاق ومضني مع عدو متعجرف بصلافه متناهيه ..

ورغم مدة الهدنه القصيره ( اربعه ايام فقط ) الا انها تعتبر استراحه محارب لالتقاط الانفاس الفلسطينيه في حرب ضروس لا هواده فيها مع معتد غاشم يمتلك القوه والعتاد ضد فلسطيني اعزل لا يمتلك الا الايمان بقضيه ارضه والدعاء.

الانتصار الدبلوماسي الاكبر الذي قادته مصر هو النجاح في السماح للمساعدات الانسانيه والوقود بالمرور عبر معبر رفح في اتجاه غزه بواقع ٣٠٠ شاحنه يوميا اي بمعدل ١٥ ضعف مماكان يسمح به سابقا وكما صرح الرئيس السيسي بالامس فان ٧٠٪؜ من هذه المساعدات تأتي من مصرنا الغاليه رغم ظروفنا القاسيه.

ويأتي ايضا دور مصر في تبادل الأسري حيث تتسلمهم القوات المصرية وتتأكد من هويتهم وتسلمهم للصليب الأحمر علي الجانب الآخر من معبر رفح.

لازالت الجهود تبذل من كل الاطراف لمد هذه الهدنه لتكون نواه لسلام شامل حفاظا علي ارواح اشقائنا في غزه ومن المتوقع ان يكون هناك اجماعا عالميا علي الاستمرار التام لوقف اطلاق النار واعاده مباحثات حل الدولتين ليعم السلام في المنطقه العربيه والشرق الاوسط.