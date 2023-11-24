الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صلاح جمعة: مصر تسعى لوقف التصعيد فى غزة بعد الهدنة (فيديو)

الهدنة
الهدنة

أكد صلاح جمعة، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مصر تقف بجانب الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتبذل جهودًا دبلوماسية لتهدئة الأوضاع، ووقف النار بالتنسيق مع المجتمع الدولي.

وقال جمعة في مداخلة هاتفية بقناة "النيل للأخبار"، إن اليوم الأول من الهدنة المؤقتة وصفقة تبادل الأسرى تم على أكمل وجه، كما التزم طرفا الصراع بجدول الأعمال الذي رسم من خلال مصر وقطر، وكافة العمليات اللوجستية التي تمت، كما أشادت إسرائيل بسير عملية التسليم.

وأضاف أن وراء عملية التسليم والتسلم يكون هناك جنود مجهولون، مشيرًا إلى الوفد المصري الأمني الذي يتابع هذه العملية منذ لحظة خروجهم من المعتقلات حتى تسليمهم إلى الجانب الخاص بهم، كما أن مصر تسعى لوقف التصعيد في غزة بشكل نهائي بعد مرور الهدنة.

وأكد جمعة، أن مصر دائمًا وأبدًا ما تدعم وتساند القضية الفلسطينية منذ نشأتها، كما تقف مصر بجانب فلسطين في جميع حروبها ضد إسرائيل منذ حرب 1948، مشيدًا بالدور الذي تلعبه مصر في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي المحتلة.

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