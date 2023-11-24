إصابة 12 شخصًا في حادث تصادم بطريق بحيرة قارون في الفيوم

أصيب 12 شخصًا، منذ قليل، في حادث تصادم وقع بين “توك توك” و “ميكروباص” على الطريق السياحي لبحيرة قارون بدائرة مركز ابشواي، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ابشواي بالفيوم بتلقيه إشارة من شرطة النجدة، يفيد بإصابة 12 شخص بكسور وجروح مختلفة جراء انقلاب سيارة “ميكروباص” على الطريق السياحي لبحيرة قارون.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع “إسعاف الفيوم ” بـ 8 سيارات إسعاف إلي مكان الحادث لنقل المصابين إلي مستشفي ابشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرر محضر بالواقعة واخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق.