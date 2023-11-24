الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 12 شخصًا في حادث تصادم بطريق بحيرة قارون في الفيوم

إصابة 12 أشخاص
إصابة 12 أشخاص

أصيب 12 شخصًا، منذ قليل، في حادث تصادم وقع بين “توك توك” و “ميكروباص” على الطريق السياحي لبحيرة قارون بدائرة مركز ابشواي، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ابشواي بالفيوم بتلقيه إشارة من شرطة النجدة، يفيد بإصابة 12 شخص  بكسور وجروح مختلفة جراء انقلاب سيارة “ميكروباص” على الطريق السياحي لبحيرة قارون.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع “إسعاف الفيوم ” بـ 8 سيارات إسعاف إلي مكان الحادث لنقل المصابين إلي مستشفي ابشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرر محضر بالواقعة واخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق.

إصابة 12 أشخاص أثناء حادث تصادم طريق بحيرة قارون الفيوم اللواء ثروت المحلاوي

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