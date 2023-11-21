تشييع جثمان طبيب توفى متأثرًا بإصابته إثر سقوط مصعد به بالفيوم

شيع أهالي مدينة الفيوم، جثمان الطبيب الشاب محمد يوسف، أخصائي النساء والتوليد، والذي توفي متأثرة بإصابته إثر سقوط مصعد بإحدى العمارات السكنية بمنطقه دله بالفيوم.

وأدى مئات الأهالي، صلاة الجنازة علي جثمان الشاب الراحل، في مسجد ناصر الكبير، بمدينة الفيوم، ثم قاموا بتشييع الجثمان، الي مثواه الأخير، بمقابر عائلته بمدينة الفيوم الجديدة.

وكان الشاب الراحل أصيب منذ أيام، إثر سقوط مصعد في عمارة سكنية، بمنطقة دلة بمدينة الفيوم، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات بالقاهرة ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد فشل محاولات علاجه.

تشييع جثمان طبيب توفى متأثرًا بإصابته إثر سقوط مصعد بالفيوم

تشييع جثمان طبيب توفى متأثرًا بإصابته إثر سقوط مصعد بالفيوم