الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حماة وطن: الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات الرئاسية يضمن نزاهتها بلا أى شكوك

الدكتور عمرو سليمان
الدكتور عمرو سليمان

أكد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية 2024 يضمن نزاهتها بلا أي شكوك.

وقال المتحدث باسم حزب حماة الوطن، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، اليم الجمعة، إن إقامة الاستحقاق الدستورى وهى الانتخابات الرئاسية المصرية فى ظل هذه الظروف التى تحيط بالمنطقة جميعا تحدٍ كبير، والكل يرى أن مصر هى قلب الحدث الآن وأنها تستعيد دورا تاريخيا تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح أن الدولة المصرية كانت حريصة على أن يتم هذا الاستحقاق الدستورى بشكل قوى وأن نضرب للعالم مثالا فى إدارة أمرنا بشكل حكيم، وأن يكون لدينا زخما من الأحداث الداخلية فيما يخص الانتخابات الرئاسية ودعايتها للأربعة مرشحين.

الانتخابات الرئاسية الإشراف القضائي حماة الوطن حزب حماة الوطن

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