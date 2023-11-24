تونسية: الرئيس السيسي رجل وطني أصيل وداعم كبير للقضية الفلسطينية (فيديو)

تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة خلال مطلع العام الجديد 2024، مع انطلاق الانتخابات الرئاسية واختيار المصريين لرئيسهم لفترة جديدة وطموحات وآمال كبيرة.

قالت آمال رجب شاعرة تونسية: "أنا من عشاق الزعيم الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي كشخصية كاريزما منذ أن كان وزير للدفاع، أري في الرئيس السيسي الصدق والطيبة والإخلاص لبلده".

وأضافت آمال: "صمت الرئيس عبدالفتاح السيسي يعبر عن تفهمه للوضع ولأنه غير سريع الغضب، وتونس مرت بنفس ظروف مصر من الإرهاب والإخوان ، ولكن السيسي سيطر علي الوضع بشكل كبير وزكي، وهو رجل دين وأخلاقي ووطني أصيل محب لأرض مصر، واقتنعت به منذ أن تزوجت بمصر بقيمة الوطنية العميقة ذكاءه وواجبه الوطني تجاه شعل مصر العظيم الذي حافظ عليه".

الانتخابات الرئاسية



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلًا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.

https://youtu.be/V0rxPus1X_c