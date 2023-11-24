الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مستشار الرئيس الفلسطينى يتحدث عن مرحلة ما بعد الهدنة (فيديو)

محمود الهباش
محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الشعب الفلسطيني يتمنى أن يتواصل الجهد المصري والقطري لتثبيت هذه الهدنة ووقف إطلاق النار على قطاع غزة؛ لأن الأولويات الآن هي حماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وذلك سيتم من خلال إطالة مدة الهدنة في ظل الحرب.

وأضاف الهباش، في مداخلة هاتفية بقناة "النيل للأخبار": "لا نريد مزيدًا من الخسائر والضحايا لشعبنا، ونحن نعمل بكل طاقة من أجل الحفاظ على هذه الأولوية، كما أن صفقة تبادل الأسرى تمثل أملًا لوقف إطلاق النار من قِبل العدوان الإسرائيلي، كما نرغب في تحرير جميع الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وأيضًا انتصار الشعب الفلسطيني في معركة البقاء.

قطاع غزة جرائم الاحتلال الاحتلال الهدنة الخسائر والضحايا صفقة تبادل الأسرى وقف إطلاق النار الأسرى الفلسطينيين سجون الاحتلال الرئيس الفلسطيني محمود الهباش

الأكثر قراءة

"الصارخة فى وجه نتنياهو" ضمن المفرج عنهم فى صفقة التبادل (صورة)

متحدث الخارجية يعلق على تصريحات البرلمانى الهولندى: أفكار عبثية تنكر حق الشعب الفلسطينى

«القاهرة الإخبارية» وجهة الإعلام الدولى لمتابعة تبادل المحتجزين فى غزة.. دقة وسرعة ومهنية (صور)

بعد قرار النائب العام.. القبض على أول متهم بطمس اللوحات فى الجيزة

بيراميدز ينتزع فوزًا ثمينًا على مازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا

عملية تبادل المحتجزين.. الهدوء يسود غزة (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

ماجد حبته

خط أحمر.. وعين حمراء

محمد عبدالعزيز

يعقوب الشارونى.. وداعًا

عبد الرحيم طايع

"مصر التى فى خاطرى"

لواء.حمدى البطران

مصر.. ومفاوضات غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء