مستشار الرئيس الفلسطينى يتحدث عن مرحلة ما بعد الهدنة (فيديو)

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الشعب الفلسطيني يتمنى أن يتواصل الجهد المصري والقطري لتثبيت هذه الهدنة ووقف إطلاق النار على قطاع غزة؛ لأن الأولويات الآن هي حماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وذلك سيتم من خلال إطالة مدة الهدنة في ظل الحرب.



وأضاف الهباش، في مداخلة هاتفية بقناة "النيل للأخبار": "لا نريد مزيدًا من الخسائر والضحايا لشعبنا، ونحن نعمل بكل طاقة من أجل الحفاظ على هذه الأولوية، كما أن صفقة تبادل الأسرى تمثل أملًا لوقف إطلاق النار من قِبل العدوان الإسرائيلي، كما نرغب في تحرير جميع الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وأيضًا انتصار الشعب الفلسطيني في معركة البقاء.