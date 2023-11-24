الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. شمال قطاع غزة يتلقى المساعدات الإغاثية والطبية

صورة أرشفية
صورة أرشفية

أكد محمد فودة، مراسل قناة الغد الإخبارية، أنه لأول مرة منذ اندلاع الحرب، شمال قطاع غزة يتلقى المساعدات الإغاثية والطبية.

ونوه مراسل الغد الإخبارية، بأن المساعدات الطبية والإنسانية مستمرة من معبر رفح، حيث تتحرك السيارات لتغطي محافظة شمال قطاع غزة سواء كانت مساعدات طبية أو غذائية.

وأضاف مراسل الغد الإخبارية، أن الأمور التي تتعلق بتسليم الأسري، تتم بشىء كبير من الكتمان، مؤكدًا أن الأعضاء من الصليب الأحمر انطلقوا من أجل استلام الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين.

وأشار مراسل الغد الإخبارية، إلى أن الشاحنات المصرية الخاصة بالمساعدات مستمرة في تفريغ الحمولة بقطاع غزة، الأمر الذي ساهم في رسم البسمة على شفاه المواطنين في قطاع غزة.

شمال قطاع غزة قطاع غزة المساعدات الاغاثية مراسل قناة الغد الإخبارية غزة

مواد متعلقة

"بينهم نساء وأطفال".. صور جديدة للمحتجزين الإسرائيليين من أمام معبر رفح

"إكسترا نيوز".. أول صور للمحتجزين الإسرائيلين أمام معبر رفح

أستاذ علوم سياسية لـ"إكسترا نيوز": مصر قدمت الكثير للشعب الفلسطينى

عاجل.. الصحة الفلسطينية: الاحتلال يحتجز طواقمنا الطبية و400 من الجرحى

مراسلة "القاهرة الإخبارية": الهدنة فرصة حماس لإعادة ترتيب جبهتها

"القاهرة الإخبارية": قصف إسرائيلى بمنطقة "بنى سهيلة" فى خان يونس

الصليب الأحمر: مستعدون لتسهيل أى عملية لإطلاق سراح المحتجزين بغزة

المرشح الرئاسي حازم عمر: أعمل بخطة وأهداف وجدول زمني محدد

الأكثر قراءة

"الصارخة فى وجه نتنياهو" ضمن المفرج عنهم فى صفقة التبادل (صورة)

متحدث الخارجية يعلق على تصريحات البرلمانى الهولندى: أفكار عبثية تنكر حق الشعب الفلسطينى

«القاهرة الإخبارية» وجهة الإعلام الدولى لمتابعة تبادل المحتجزين فى غزة.. دقة وسرعة ومهنية (صور)

بعد قرار النائب العام.. القبض على أول متهم بطمس اللوحات فى الجيزة

بيراميدز ينتزع فوزًا ثمينًا على مازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا

عملية تبادل المحتجزين.. الهدوء يسود غزة (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

ماجد حبته

خط أحمر.. وعين حمراء

محمد عبدالعزيز

يعقوب الشارونى.. وداعًا

عبد الرحيم طايع

"مصر التى فى خاطرى"

لواء.حمدى البطران

مصر.. ومفاوضات غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء