أكد محمد فودة، مراسل قناة الغد الإخبارية، أنه لأول مرة منذ اندلاع الحرب، شمال قطاع غزة يتلقى المساعدات الإغاثية والطبية.

ونوه مراسل الغد الإخبارية، بأن المساعدات الطبية والإنسانية مستمرة من معبر رفح، حيث تتحرك السيارات لتغطي محافظة شمال قطاع غزة سواء كانت مساعدات طبية أو غذائية.

وأضاف مراسل الغد الإخبارية، أن الأمور التي تتعلق بتسليم الأسري، تتم بشىء كبير من الكتمان، مؤكدًا أن الأعضاء من الصليب الأحمر انطلقوا من أجل استلام الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين.

وأشار مراسل الغد الإخبارية، إلى أن الشاحنات المصرية الخاصة بالمساعدات مستمرة في تفريغ الحمولة بقطاع غزة، الأمر الذي ساهم في رسم البسمة على شفاه المواطنين في قطاع غزة.