"القاهرة الإخبارية": الاحتلال لا يريد أى علامة من علامات النصر عقب الإفراج عن الأسرى

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، من أمام محيط سجن عوفر بالضفة الغربية، إن جيش الاحتلال يقوم بين الحين والآخر بإطلاق وابل من الغاز المسيل للدموع على جموع المواطنين سواء المتواجدون على بعد 5 كلم، أو حتى الطلّة التي بها مشاهدة بأم العين كيف سيتم الإفراج عن الأسرى والأسيرات البواسل من داخل هذه البوابة من السجن؟.

وأضافت ولاء السلامين، اليوم الجمعة، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد أي علامة من علامات النصر، ولا يريد أن يشاهد الفلسطينيين الأسيرات والأسرى الأشبال وهم ينطلقون باتجاه ذويهم ولعائلاتهم، مؤكدًة أن هذا المشهد يكسر الإسرائيليين والاحتلال الذي لا يريد تبييض سجونه وهذا المشهد المهيب هو الذي ينتظره الفلسطينيون منذ زمن بعيد.

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن هناك قوة راجلة ما بين الحين والآخر ترهب الفلسطينيين وجموع المتواجدين في محيط السجن، ولذلك يتم تفريقهم بين الحين والآخر، مشيرة إلى وجود إصابة بالرصاص الحي لفتى يبلغ من العمر 16 عامًا وعشرات من الفلسطينيين الذين استنشقوا الغاز المسيل الدموع الذي تم إطلاقه من قِبل قوات الاحتلال.