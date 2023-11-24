الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصحة العالمية: نواصل الدعوة لوقف إطلاق نار مستدام لإنهاء معاناة المدنيين فى غزة

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن منظمة الصحة العالمية تواصل الدعوة لوقف إطلاق النار بشكل مستدام لإنهاء معاناة المدنيين في قطاع غزة.

وأكدت الصحة العالمية، أن الهدنة في قطاع غزة وإدخال المساعدات خطوة في الاتجاه الصحيح ونحتاج المزيد.

وفي وقت سابق، أوضحت الصحة العالمية، أنها تعمل على تنفيذ مزيد من عمليات الإجلاء من مستشفيات غزة في أقرب وقت ممكن، مضيفةً: "قلقون للغاية بشأن بقاء 100 من المرضى وأعضاء الفريق الطبي في مستشفى الشفاء بغزة". 

القاهرة الإخبارية صحة العالمية وقف إطلاق النار قطاع غزة

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