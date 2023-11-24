الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منافس الأهلى المحتمل.. اتحاد جدة يتعادل مع الاتفاق.. وفوز الرياض على التعاون بالدورى السعودى

الاتفاق واتحاد جدة
الاتفاق واتحاد جدة

تعادل الاتحاد مع مضيفه الاتفاق 1 /1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتقدم الاتفاق عن طريق جورجينو فينالدوم في الدقيقة 41، قبل أن يدرك عبدالرزاق حمد الله التعادل للاتحاد في الدقيقة 54.

وجاء هدف فينالدوم بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الاتفاق على رأس حمدان الشمراني الذي سدد كرة لترتد إلى فينالدوم ليضع الكرة داخل الشباك.

وكان قبلها بدقائق قد أضاع الاتفاق فرصة هدف بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الاتفاق من ركلة حرة عن طريق جراي على رأس جاك هيندري الذي سدد كرة ارتطمت بالعارضة.

وجاء التعادل في الدقيقة 55 لصالح الاتحاد بعد كرة قطعت من دفاع الاتفاق عن طريق فابينيو الذي مرر الكرة إلى المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله ليسدد كرة رائعة في الشباك.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع الاتفاق رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع.

ومن المحتمل، مواجهة فريق اتحاد جدة السعودي أمام النادي الأهلي في ربع نهائي مونديال الأندية يوم 15 ديسمبر المقبل، وذلك في حال نجح الفريق السعودي في تخطي أوكلاند النيوزيلندي في المباراة التي ستقام يوم 12 من الشهر ذاته.

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الرياض يخطف فوزا مثيرا على التعاون

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، خطف الرياض فوزا في الدقائق الأخيرة على مضيفه التعاون 2/1.

وتقدم التعاون في الدقيقة الرابعة عن طريق جواو بيدرو، قبل أن يدرك الرياض التعادل عن طريق صالح آل عباس في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل بيراما تراوري الهدف الثاني للرياض.

ورفع الرياض رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد التعاون عند 25 نقطة في المركز الخامس.
 

اتحاد جدة السعودي الاتفاق السعودى الدوري السعودي 2023 الرياض التعاون

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