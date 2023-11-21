الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حجازي يواصل تدريباته مع اتحاد جدة استعدادًا لعودته للملاعب (صور)

حجازي
حجازي

واصل أحمد حجازي مدافع المنتخب المصري ومحترفنا في صفوف اتحاد جدة السعودي، مشاركته في مران فريقه.

وخاض حجازي مران اتحاد جدة منذ قليل بشكل كامل، حيث يستعد للعودة في المشاركة بالمباريات استعدادًا لخوض كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

وأصبح حجازي جاهز لخوض مباراتي الفريق المقبلتين أمام أجمك الأوزبكي وسباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، الثلاثاء أن مصادر مطلعة كشفت لها أن قرار مشاركة حجازي في المباراتين أصبح بيد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب الفريق الجديد، الذي تولى المنصب مؤخرا خلفا للبرتغالي نونو سانتو الذي أقيل من الاتحاد.

ويعود حجازي للمشاركة بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، التي تعرض لها في مباراة التتويج بدوري روشن السعودي في الموسم الماضي أمام الفيحاء، وخضع على إثرها لعملية جراحية في الركبة، وبرنامج تأهيلي لمدة ستة أشهر.

تقرير: حجازي ضمن قائمة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية

وكشفت صحيفة “سبورت 24” السعودية في تقرير لها اليوم، عن اللاعبين الأجانب الذين سينضمون لقائمة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية ديسمبر المقبل الذي يقام في السعودية.

وترأس قائمة الأجانب في الاتحاد نجمنا المصري وقائد النادي السعودي أحمد حجازي الذي يتعافى حاليًا من الرباط الصليبي.

وسيكون حجازي متاح مع اتحاد جدة في كأس العالم للأندية حيث يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل منفردًا قبل أن يشارك في التدريبات الجماعية قريبًا.

وضمت القائمة 10 أجانب على رأسهم الفرنسي كريم بنزيما، عبدالرزاق حمدالله، رومارينيو، فابينيو ونجولو كانتي.

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