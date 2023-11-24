الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

«المستقلين الجدد»: دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى واجب وطنى

الدكتور حمدى بلاط
الدكتور حمدى بلاط

قال الدكتور حمدى بلاط، نائب رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الحزب من ضمن عدد من الأحزاب المصرية، المشاركة فى العديد من المؤتمرات في مختلف محافظات الجمهورية.

وواصل فى تصريحات له: "شارك الحزب مع مختلف الأحزاب حتى الآن فى 10 مؤتمرات مختلفة على مستوى الجمهورية، دعمًا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خلال الانتخابات الرئاسية القادمة 2024، وحث الشعب المصري على المشاركة في هذه الانتخابات".

رئيس حزب المستقلين الجدد: لا توجد محافظة فى مصر لا تشهد حراكا سياسيا

حزب المستقلين الجدد ينظم مؤتمرًا حاشدًا بالوادى الجديد لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى


وأكمل: "أنقذنا هذا الرجل من براثن الإرهاب وأعاد إلينا الاستقرار والأمن والأمان خلال فترة توليه لرئاسة الجمهورية، ووقف حائط صد منيع أمام المخططات الخارجية لحماية أرض الوطن".

وتشهد مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية اليوم، تنظيم مؤتمر حاشد تحت رعاية حزب المستقلين الجدد، وبحضور عدد من رؤساء الأحزاب والمجتمع المدني وأهالي المدينة تأييدًا ودعمًا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خلال انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة 2024.

الدكتور حمدى بلاط المستقلين الجدد الأحزاب المصرية الجمهورية السيسي

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