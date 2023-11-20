رئيس حزب المستقلين الجدد: لا توجد محافظة فى مصر لا تشهد حراكا سياسيا

قال هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إنه لا توجد محافظة في مصر لا تشهد حراكا سياسيا، ونشاطا ملحوظا وكثيفا بالمحافظات للحملات الانتخابية الخاصة بالمرشحين.

وأضاف "عناني"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن هناك تنوعا في أنشطة المرشحين الأربعة، وكما شاهدنا أن الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عقدت ما يزيد على 75 لقاء مع أكثر من هيئة، إضافة إلى مؤتمرات حاشدة في كل ربوع المحافظات من الأحزاب الداعمة للمرشح المستقل عبدالفتاح السيسي، الذي يتمتع بظهير سياسي في عدد كبير من الأحزاب التي تدعمه، إضافة إلى كتلة كبيرة من المستقلين.

لقاءات واجتماعات مكثفة مع اقتراب ساعة الحسم لانتخابات الرئاسة

وتابع رئيس حزب المستقلين الجدد، أن المرشحين الآخرين يتنافسون بشرف للوصول لقلب وعقل المواطن المصري، في ظل ثوابت مصرية تجمع المرشحين الأربعة، وهذا يعني أن هناك بلورة في الترشح للمرشحين الأربعة والمشهد السياسي، وهي الحفاظ على الدولة المصرية، لافتًا إلى أن المرشح حازم عمر اكتفى بعقد 4 لقاءات كان أعلن عنها في وقت سابق.