الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب المستقلين الجدد: الحملات الانتخابية للمرشحين الأربعة تسير بخطى مدروسة

هشام عناني
هشام عناني

قال هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إننا على مشارف الاستحقاق الأكبر والأرفع في الحياة السياسية في مصر، وهي الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، أن الحملات الانتخابية للمرشحين الأربعة تسير بخطى مدروسة، مضيفًا أن هناك حرية لكل مرشح ولا يوجد تضيق.

ووجه عناني، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعدما خصصت 100 دقيقة إعلانية على منصتها، وهذا يدل أن الإعلام يقف على مسافة واحدة بين كل المرشحين.

وأكد أن لكل حملة انتخابية لمرشحي الرئاسة تسير في طرق مدروسة، مضيفًا أن الأحزاب في مصر تساهم بشكل كبير في توعية المصريين بأهمية الانتخابات القادمة.

رئيس حزب المستقلين الجدد الحملات الانتخابية هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد هشام عناني اكسترا نيوز

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