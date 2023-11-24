الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"خنقها وشوه جثتها".. حبس المتهم بإنهاء حياة شقيقته في الفيوم

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بتجديد حبسِ  "محمد. م “ المتهم بقتلِ شقيقته ”زينب. م. " بعزبه الصمت التابعة لقرية بني صالح بالفيوم، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

حبس المتهم بقتل شقيقته بالفيوم 


وشكلتِ النيابةُ العامةُ فريقًا للانتقالِ لمعاينةِ مسرحِ الحادثِ ومناظرةِ الجثمان، وسألتِ ذوي المجنيِّ عليها (شقيقتَها ووالدتها  ووالدَها) فشهِدوا بأن مرتكب الواقعه هو شقيقها.

وعلى ذلكَ أمرتِ النيابةّ العامةّ بإلقاءِ القبضِ على شقيق  المجنيِّ عليها، وبضبطِهِ واستجوابِهِ أقرَّ بارتكابه الجريمة لشكه في سلوكها، إذ راودتْهُ فكرةُ قتلهِا فأجهزَ عليها خنقًا، ثم سكب علي وجهها " مياه نار " انتقاما منها لشكه في سلوكها.

ولذلكَ أمرتِ النيابةً العامةُ بحبسِه احتياطيًّا أربعةَ أيامٍ على ذمةِ التحقيقاتِ، وندبِ خبراءِ الإدارةِ العامةِ لتحقيقِ الأدلةِ الجنائيةِ لرفعِ الآثارِ من مسرحِ الحادثِ، وندبِ الطبيبِ الشرعيِّ لإجراءِ الصفةِ التشريحيةِ على جثامينَ المجنيِّ عليهنَّ بيانًا لسببِ وكيفيةِ وفاتِهِنَّ، وطلبتِ النيابةُ العامةُ تحرياتِ الشرطةِ حولَ الواقعةِ، واتخذتْ إجراءاتٍ أخرى في سبيلِ تحقيقِ الواقعةِ وجمعِ الدليلِ فيها، وجارٍ استكمالُ التحقيقاتِ.

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