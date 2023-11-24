رئيس وزراء تايلاند يعلن إطلاق سراح المحتجزين لدى "حماس"

قال رئيس الوزراء التايلاندي، إن العشرات من المواطنين التايلانديين الـ 26 الذين احتجزتهم حركة حماس كمحتجزين في هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل، تم إطلاق سراحهم، حسبما نقلت ريبيكا راتكليف من بانكوك.

وقال سريثا ثافيسين على قناة X إنه تلقى تأكيدًا بإطلاق سراحهم، وإن مسئولي السفارة التايلاندية سيأخذونهم، وقال مساء الجمعة: سنعرف المزيد من المعلومات خلال ساعة”.

إطلاق سراح 23 مواطنًا تايلانديًا

وفي وقت سابق، أفادت وسائل اعلام محلية بأنه من المقرر أن تطلق حماس سراح 23 مواطنًا تايلانديًا دون أي شروط، بعد أسابيع من المفاوضات التي أجرتها الحكومة التايلاندية، التي التقت الشهر الماضي بممثلي حماس في طهران في محاولة لتأمين إطلاق سراحهم.

وتحتجز حماس ما لا يقل عن 26 مواطنًا تايلانديًا، بينما قُتل 39 مواطنًا تايلانديًا، وفقًا لمسئولين تايلانديين، ولا يزال ثلاثة أشخاص في المستشفى.

كان آلاف التايلانديين يعملون في القطاع الزراعي في إسرائيل قبل 7 أكتوبر، وقالت الحكومة الإسرائيلية إنهم يشكلون أكبر مجموعة من الأجانب الذين قتلوا أو فقدوا في هجمات حماس.

وقال إن الإفراج المزعوم لا علاقة له بالاتفاق الأخير الذي توصلت إليه إسرائيل وحماس لتسليم عشرات الرهائن الإسرائيليين وكذلك الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.

وخلال الأسابيع الأخيرة، التقى ممثلو الحكومة التايلاندية بمسئولين في مصر قطر ، بالإضافة إلى اجتماع لمدة ساعتين مع حماس في طهران.

وقال أريبين أوتاراسين، كبير المفاوضين، في ذلك الوقت، إنه أكد على براءة المواطنين التايلانديين، وتم التأكيد على أنهم يخضعون للاعتناء.

كما شاركت ماليزيا المجاورة، وهي مؤيد قوي لفلسطين وليس لديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، في الجهود الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن التايلانديين.

وقال سونان تشومبوا، الذي كان ابنه كومكريت تشومبوا، 29 عاما، من بين المختطفين، إنه يشعر بالأمل، لكن المسؤولين التايلانديين لم يقدموا أي تحديث.

وقبل الحرب، كان يعمل في إسرائيل 30 ألف عامل تايلاندي، منهم حوالي 5000 يعملون في مناطق قريبة من قطاع غزة، وينتقل العديد من التايلانديين من المناطق الريفية الفقيرة في تايلاند للعمل في إسرائيل، حيث الأجور أعلى عدة مرات.

قالت وزارة الخارجية التايلاندية إنها ترحب بالاتفاق الذي تم الاتفاق عليه بين إسرائيل وحركة حماس في وقت سابق من هذا الأسبوع والذي سيسمح بالإفراج عن 50 امرأة وطفل رهائن محتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 امرأة وطفل فلسطيني من السجون الإسرائيلية. خلال وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام.

"وتأمل تايلاند بشدة أن يتم الحفاظ على هذا الزخم حتى يتم إطلاق سراح الرهائن المتبقين، ومن بينهم مواطنون تايلانديون، في أقرب فرصة ممكنة. وقالت الوزارة إن تايلاند تكرر دعوتنا القوية لتحقيق هذه الغاية.