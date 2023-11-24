ضياء رشوان: الهلال والصليب الأحمر يقومان بدور لوجستى فى تسليم وتسلم المحتجزين

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إنّ الصليب الأحمر والهلال الأحمر يقومان بالدور اللوجستي الضروري لنقل وتسليم وتسلم المحتجزين من الجانبين.

وأضاف رشوان، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الضمان السياسي والدور السياسي هو للأطراف التي توسطت في هذا الاتفاق وهي مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، ولا بد من وجود الصليب الأحمر والهلال الأحمر في كل مراحل التسليم والتسليم وفي توزيع المساعدات بجانب الأونروا أيضًا لتوزيع المواد الطبية والإغاثية.

وأوضح رشوان، أن اتفاقية الهدنة هي اتفاقية شاملة تشمل أطرافًا سياسية سعت لها وضمنتها ونجحت في إقرارها، مؤكدًا أن الهدن في الصراعات المسلحة تكون قابلة للاختراق بحسب نية أطرافها وما يرون ما هو مصلحة لها.