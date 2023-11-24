الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان: الهلال والصليب الأحمر يقومان بدور لوجستى فى تسليم وتسلم المحتجزين

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إنّ الصليب الأحمر والهلال الأحمر يقومان بالدور اللوجستي الضروري لنقل وتسليم وتسلم المحتجزين من الجانبين.

وأضاف رشوان، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الضمان السياسي والدور السياسي هو للأطراف التي توسطت في هذا الاتفاق وهي مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، ولا بد من وجود الصليب الأحمر والهلال الأحمر في كل مراحل التسليم والتسليم وفي توزيع المساعدات بجانب الأونروا أيضًا لتوزيع المواد الطبية والإغاثية.

وأوضح رشوان، أن اتفاقية الهدنة هي اتفاقية شاملة تشمل أطرافًا سياسية سعت لها وضمنتها ونجحت في إقرارها، مؤكدًا أن الهدن في الصراعات المسلحة تكون قابلة للاختراق بحسب نية أطرافها وما يرون ما هو مصلحة لها.

القاهرة الإخبارية الصليب الأحمر الهلال الأحمر المحتجزين مصر الهدنة

مواد متعلقة

“القاهرة الإخبارية”: إسرائيل تستدعى سفيرى إسبانيا وبلجيكا احتجاجًا على تصريحات داعمة للفلسطينيين

“القاهرة الإخبارية” تنفى ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن وصول المحتجزين لمصر

ضياء رشوان: الاحتلال خاض المفاوضات من أجل حاملى الجنسية الإسرائيلية فقط

"القاهرة الإخبارية": ‏استعدادات لتسليم المحتجزين فى غزة من الصليب الأحمر لمصر

“القاهرة الإخبارية”: دخول شاحنتي وقود إضافيتين إلى قطاع غزة

اشتعال مولد مستشفى الإندونيسي في غزة بعد قصف إسرائيلي

استشهاد 11 فلسطينيًا في استهدف الاحتلال لسيارتين وسط غزة

طيران الاحتلال يقصف أطراف عدة بلدات في جنوب لبنان

الأكثر قراءة

متحدث الخارجية يعلق على تصريحات البرلمانى الهولندى: أفكار عبثية تنكر حق الشعب الفلسطينى

الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين تم تسليمهم للصليب الأحمر وفى طريقهم إلى معبر رفح

بينهم 10 من القدس.. قائمة أسماء الـ 39 أسيرًا المحررين من سجون الاحتلال اليوم

الرئيس السيسى يلتقى سائقًا أثناء جولته فى الجيزة: "عاوز أى حاجة؟" (فيديو)

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالاسم الرباعي

"القاهرة الإخبارية": سيارات الصليب الأحمر تتحرك باتجاه منفذ رفح بعد استلام 24 شخصًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

يعقوب الشاروني.. وداعا

عبد الرحيم طايع

"مصر التى فى خاطرى"

لواء.حمدى البطران

مصر.. ومفاوضات غزة

وائل لطفي

نفايات إلكترونية

بسنت حسن

مصر تتحدث عن نفسها

زيزيت سالم

مسلسلات الدراما واليقظة الذهنية

الحسين عبدالرازق

قل موتوا بغيظكم!

لواء. محسن الفحام

"المزايدون.. وآباء النجاح"

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء