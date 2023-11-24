الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: الجهود المصرية تتواصل للإفراج عن المحتجزين فى قطاع غزة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إنّ الجهود المصرية نجحت في أن تضيف إلى الـ13 محتجزًا لدى حماس وللجانب الإسرائيلي 12 من رعايا تايلاند كانوا موجودين بالصدفة يوم السابع من أكتوبر وتم احتجازهم من قِبل حماس، وسيتم تسليمهم على معبر رفح.

وأضاف رشوان، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الـ13 المحتجزين من السيدات والقُصر من الجانب الإسرائيلي تستعد السلطات المصرية لاستقبالهم حسب الموعد الذي تم الاتفاق عليه كي يتم استقبالهم على معبر رفح من جانب السلطات المصرية، ثم يعاد تسليمهم إلى الجانب الإسرائيلي بمعرفة السلطات المصرية.

وأوضح رشوان، أن حماس قالت إن غير حاملي الجنسية الإسرائيلية تعتبرهم ضيوفًا لديها، مؤكدًا أن الجهود المصرية تتواصل لإضافة الذين لا يحملون الجنسية الإسرائيلية من المدنيين مثلما حدث مع الرعايا التايلانديين.

القاهرة الإخبارية الهيئة العامة للاستعلامات حماس الجهود المصرية رعايا تايلاند معبر رفح

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