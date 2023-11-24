برصاص الاحتلال.. شهيدان وإصابات أثناء محاولات السكان العودة لمنازلهم شمال غزة

استشهد فلسطينيان، وجرح آخرون، اليوم الجمعة، إثر استهدافهم من قوات الاحتلال بالرصاص الحي، أثناء محاولة المواطنين العودة إلى منازلهم من جنوب قطاع غزة إلى شماله، بعد دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، على ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت "وفا" أن الشاب زكريا الشنتف "26 عاما" استشهد عقب إطلاق النار عليه ما أدى لإصابته في الصدر، بينما بقيت هوية الشهيد الآخر مجهولة.

وأضافت: "كما أعلن عن استشهاد المصور الصحفي مصطفى بكير، في غارات شنها طيران الاحتلال الحربي على قطاع غزة فجر اليوم الجمعة".

وعثرت طواقم الإسعاف والموطنون على جثمان الشهيدة ميساء إبراهيم خضر، على سطح منزل آخر ملاصق لمنزلها، بعد مرور أكثر من 35 يومًا، على قصف منزل عائلتها في حي الجنينة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

الآلاف يغادرون مراكز الإيواء مع بدء سريان الهدنة

هذا، وبدأ سريان الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة التي تمت بوساطة مصرية قطرية الساعة السابعة صباح اليوم الجمعة، بعد ليلة استمر فيها القصف الإسرائيلي المكثف على أرجاء قطاع غزة، واستبقتها قوات الاحتلال باقتحام المشفى الإندونيسي.

ومنذ صباح اليوم بدء الآلاف بمغادرة مراكز الإيواء وتوجهوا إلى منازلهم في المناطق الشرقية للقطاع، لا سيما في جنوب وادي غزة.

وشوهد الآلاف في شوارع رفح وخانيونس ودير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى مع توقف سماع الانفجارات وغياب حتى الآن لتحليق طائرات الاحتلال.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام، إن دبابات إسرائيلية تتمركز عند شارع النصر "محطة بهلول" في مدينة غزة وتمنع السكان من الوصول لتفقد منازلهم في المناطق التي تتوغل بها تلك القوات.

ووفق المصدر نفسه؛ فإن دبابات الاحتلال تطلق النار على طوال شارع النصر ومحيط مستشفى الرنتيسي وتمنع المواطنين من الوصول لمنازلهم بمناطق شمال غرب غزة.

يحظر العودة لشمال وادي غزة

وكان مئات الآلاف من الفلسطينيين نزحوا قسرًا من غزة وشمالها إلى جنوب القطاع بفعل القصف والتهديد الإسرائيلي، وهم يعانون معاناة شديدة لعدم توفر أماكن إقامة ملائمة، ويتطلع بعضهم للعودة لمنازلهم والاستقرار فيها مجددا أو تفقد منازلهم وباقي عوائلهم.

وتقول قوات الاحتلال إنه يحظر على الفلسطينيين العودة إلى شمال وادي غزة خلال أيام الهدنة في حين سيسمح بالقدوم من تلك المنطقة إلى الجنوب دون الخضوع للتفتيش.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال تطلق النار بين الحين والآخر تجاه الأطراف الشرقية لخان يونس ورفح.